Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відомий коментатор довів Бузову до сліз в прямому ефірі. За неї заступилася Канделакі

Сьогодні, 07:00

Ольга Бузова стала гостею програми "Все на матч". Під час ефіру між нею і Дмитром Губернієвим сталася перепалка

Дмитро Губернієв довів Ольгу Бузову до сліз фразою з книги про Карлсона
Дмитро Губернієв довів Ольгу Бузову до сліз фразою з книги про Карлсона
Фото: Скріншот з YouTube

Ольга Бузова, яка отримала роль у виставі про Сталіна, розплакалася в ефірі програми про спорт, відповідаючи на питання Дмитра Губернієва. Співачка і ведуча стала гостею "Все на матч", та не витримала перепалки з відомим коментатором і дала волю емоціям.

Губернієв по відеозв'язку звернувся до Бузової і запитав її про футбол, а також висловився про її роботу в театрі, порівнявши артистку з видатними акторками Андровською і Степановою.

Розмова Бузової та Губернієва швидко перейшла на підвищені тони, а Ольга навіть сказала коментатору, щоб той перестав "хизуватися знаннями".

Ольга Бузова розплакалася через Дмитра Губернієва
Ольга Бузова розплакалася через Дмитра Губернієва
Фото: Скріншот з YouTube

Останньою краплею стало те, що Дмитро Губернієв вирішив процитувати твір Астрід Ліндрген "Малюк і Карлсон, який живе на даху" – він запитав, чи перестала Бузова пити коньяк по утрам. І тут Оля розплакалася.

Читайте також:
Ольга Бузова після екстреної операції перевели в реанімацію – ЗМІ

"Дмитро Губернієв, ви для мене дно і не чоловік! Я хотіла поговорити про спортсменів і про футбол. Ви мене особисто ображаєте п'ять років в коментарях. Як хлопчисько, писака. Прийдіть і скажіть мені це в обличчя", – сказала Ольга Бузова.

Співачка також почала говорити про те, що вона перенесла операцію і не вживає алкоголь, а Губерієв спробував віджартуватися зазначивши, що лише процитував персонажа книги. Та Ольга не схотіла його слухати.

Ольга Бузова і Дмитро Губернієв посварилися в прямому ефірі
Ольга Бузова і Дмитро Губернієв посварилися в прямому ефірі
Фото: Скріншот з YouTube

Пізніше про скандал висловилася Тіна Канделакі. Ведуча підтримала Ольгу Бузову, назвавши Дмитра Губернієва "суворим чоловіком".

"Світ спорту суворий. Чоловіки, які працюють на спортивному телебаченні, теж суворі, часом ставляться до жіночих слабкостей з невиправданою жорсткістю. Впевнена, що Дмитро Губернієв особисто скаже Олі все, що має... Оля, дякую за ефір. Дякую, що трималася", – написала Тіна Канделакі в своєму Telegram-каналі.

Незабаром Губернієв вибачився:

"Зовсім не ставив за мету образити Ольгу Бузову!!! Якщо образив, Оля, вибачте!!! Питав про театр і футбол, сподівався почути важливі паралелі!!! Тим паче, що легендарний МХАТ завжди був поруч із футболом!!! Сподівався на іронію гості, тепер уже і акторки театру!!! І вже зовсім не очікував, що невинне запитання про взаємини Карлсона і Фрекен Бок викличуть сльози у нашої гості ефіру!!! Оля Бузова, не ображайтеся і дякую, що підтримуєте російський футбол і вітчизняний театр", – написав коментатор в Telegram-каналі.

Як зірки поводяться з хамами – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що Ольга Бузова стала суддею в білоруській версії "Х-Фактора".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Нічим не відрізняється від професійної актриси: режисерка похвалила Бузову за гру у виставі Ольгу Бузову привезли в клітці на червону доріжку МУЗ-ТВ (відео) Ольга Бузова після звинувачень в алкоголізмі озвучила свій райдер
шоу-бізнес ольга бузова Дмитро Губєрнієв
Реклама

Новини партнерів

Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Популярні статті

Вчора, 16:30Здорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

Вчора, 15:55Здорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Вчора, 15:15Зірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

Вчора, 13:55Фаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Вчора, 12:18Зірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Вчора, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Вчора, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Вчора, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

13 червняЗірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

13 червняЗірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

12 червняЗірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Новини партнерів

Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти