Відомий коментатор довів Бузову до сліз в прямому ефірі. За неї заступилася Канделакі

Ольга Бузова стала гостею програми "Все на матч". Під час ефіру між нею і Дмитром Губернієвим сталася перепалка

Дмитро Губернієв довів Ольгу Бузову до сліз фразою з книги про Карлсона Фото: Скріншот з YouTube

Ольга Бузова, яка отримала роль у виставі про Сталіна, розплакалася в ефірі програми про спорт, відповідаючи на питання Дмитра Губернієва. Співачка і ведуча стала гостею "Все на матч", та не витримала перепалки з відомим коментатором і дала волю емоціям.

Губернієв по відеозв'язку звернувся до Бузової і запитав її про футбол, а також висловився про її роботу в театрі, порівнявши артистку з видатними акторками Андровською і Степановою.

Розмова Бузової та Губернієва швидко перейшла на підвищені тони, а Ольга навіть сказала коментатору, щоб той перестав "хизуватися знаннями".

Ольга Бузова розплакалася через Дмитра Губернієва Фото: Скріншот з YouTube

Останньою краплею стало те, що Дмитро Губернієв вирішив процитувати твір Астрід Ліндрген "Малюк і Карлсон, який живе на даху" – він запитав, чи перестала Бузова пити коньяк по утрам. І тут Оля розплакалася.

"Дмитро Губернієв, ви для мене дно і не чоловік! Я хотіла поговорити про спортсменів і про футбол. Ви мене особисто ображаєте п'ять років в коментарях. Як хлопчисько, писака. Прийдіть і скажіть мені це в обличчя", – сказала Ольга Бузова.

Співачка також почала говорити про те, що вона перенесла операцію і не вживає алкоголь, а Губерієв спробував віджартуватися зазначивши, що лише процитував персонажа книги. Та Ольга не схотіла його слухати.

Ольга Бузова і Дмитро Губернієв посварилися в прямому ефірі Фото: Скріншот з YouTube

Пізніше про скандал висловилася Тіна Канделакі. Ведуча підтримала Ольгу Бузову, назвавши Дмитра Губернієва "суворим чоловіком".

"Світ спорту суворий. Чоловіки, які працюють на спортивному телебаченні, теж суворі, часом ставляться до жіночих слабкостей з невиправданою жорсткістю. Впевнена, що Дмитро Губернієв особисто скаже Олі все, що має... Оля, дякую за ефір. Дякую, що трималася", – написала Тіна Канделакі в своєму Telegram-каналі.

Незабаром Губернієв вибачився:

"Зовсім не ставив за мету образити Ольгу Бузову!!! Якщо образив, Оля, вибачте!!! Питав про театр і футбол, сподівався почути важливі паралелі!!! Тим паче, що легендарний МХАТ завжди був поруч із футболом!!! Сподівався на іронію гості, тепер уже і акторки театру!!! І вже зовсім не очікував, що невинне запитання про взаємини Карлсона і Фрекен Бок викличуть сльози у нашої гості ефіру!!! Оля Бузова, не ображайтеся і дякую, що підтримуєте російський футбол і вітчизняний театр", – написав коментатор в Telegram-каналі.

Як зірки поводяться з хамами – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що Ольга Бузова стала суддею в білоруській версії "Х-Фактора".

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