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Відомий американський актор загинув в авіакатастрофі. Ми знаємо його за роллю Тарзана

Сьогодні, 07:31

Літак впав в озеро в штаті Теннессі. Крім актора і його дружини загинуло ще п'ятеро осіб

Фото: News.com.au

Відомий американський актор і зірка серіалу "Тарзан: Героїчні пригоди" Джо Лара загинув в авіакатастрофі разом зі своєю дружиною – Гвен Шамблін.

Лайнер Cessna C501, який летів до Флориди, з невідомих поки причин впав в озеро в штаті Теннессі. Крім Джо і Гвен загинуло ще п'ятеро осіб.

Про це повідомляє видання News.com.au.

Аварійні служби біля озера, де впав літак
Фото: Supplied

Уламки розкидало майже на кілометр. Рятувальники заявили, що загинуло семеро осіб, і "живих більше не шукають".

58-річний Джозеф Лара народився у Сан-Дієго 2 жовтня 1962 року. Вдало розпочав кар'єру моделі, але охоче погодився і на виконання головної ролі у фільмі "Тарзан на Манхеттені" 1989 року, яка і зробила його знаменитим.

Потім Лара знявся у декількох бойовиках ("Американський кіборг: Сталевий воїн" і "Операція загону" Дельта"), а також популярних серіалах "Рятувальники Малібу" (1993), "Тарзан: Героїчні пригоди" (1996 – 1997) і "Конан"(1998).

У 2002 році вирішив піти з кіно, щоб розвиватися далі як співак і музикант у стилі кантрі. У 2018-му одружився з Гвен Шамблін. У нього є дочка від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, раніше ми писали про найстрашніші катастрофи – п'ять гучних авіатрощ.

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