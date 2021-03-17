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Відома співачка втратила цноту в результаті зґвалтування: Мені було 15

Сьогодні, 10:22

Ловато також згадала ще один страшний епізод з минулого

28-річна американська співачка і актриса Демі Ловато випустила відвертий документальний фільм про своє темне минуле. Демі розповіла про передозування наркотиками, насильство, яке вона пережила три роки тому, а також вперше зізналася, що була зґвалтована в 15 років.

У своєму фільмі Демі розповіла про випадок, коли у неї було передозування, і її наркодилер скористався цим. В ту ніч Демі прийняла героїн з додаванням фентанілу. Інцидент стався у 2018 році.

"Коли вони знайшли мене, я був голою, пригніченою. Мене буквально кинули помирати після того, як скористалися мною. Коли я прокинулася в лікарні, мене запитали, чи був у мене секс з обопільної згоди. У мене була один спалах – пам'ятаю, як він був зверху...Я відповіла: "Так", але за місяць зрозуміла, що тоді не була в змозі приймати адекватні рішення", – розповідає Демі.

Демі Ловато
Демі Ловато
Фото: instagram.com/ddlovato/

Схожий епізод стався з артисткою, коли їй було 15 років.

"У підлітковому віці була дуже схожа ситуація. Я втратила цноту в результаті зґвалтування", – каже Демі у фільмі.

Визнаючи, що вона і її ймовірний зловмисник в той час "зустрічалися", Ловато каже, що чітко давала зрозуміти, що "не була готова втратити цноту".

Нагадаємо, Демі Ловато розлучилася зі своїм нареченим за два місяці після заручин.

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