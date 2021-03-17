Відома співачка втратила цноту в результаті зґвалтування: Мені було 15

Ловато також згадала ще один страшний епізод з минулого

28-річна американська співачка і актриса Демі Ловато випустила відвертий документальний фільм про своє темне минуле. Демі розповіла про передозування наркотиками, насильство, яке вона пережила три роки тому, а також вперше зізналася, що була зґвалтована в 15 років.

У своєму фільмі Демі розповіла про випадок, коли у неї було передозування, і її наркодилер скористався цим. В ту ніч Демі прийняла героїн з додаванням фентанілу. Інцидент стався у 2018 році.

"Коли вони знайшли мене, я був голою, пригніченою. Мене буквально кинули помирати після того, як скористалися мною. Коли я прокинулася в лікарні, мене запитали, чи був у мене секс з обопільної згоди. У мене була один спалах – пам'ятаю, як він був зверху...Я відповіла: "Так", але за місяць зрозуміла, що тоді не була в змозі приймати адекватні рішення", – розповідає Демі.

Демі Ловато Фото: instagram.com/ddlovato/

Схожий епізод стався з артисткою, коли їй було 15 років.

"У підлітковому віці була дуже схожа ситуація. Я втратила цноту в результаті зґвалтування", – каже Демі у фільмі.

Визнаючи, що вона і її ймовірний зловмисник в той час "зустрічалися", Ловато каже, що чітко давала зрозуміти, що "не була готова втратити цноту".

Нагадаємо, Демі Ловато розлучилася зі своїм нареченим за два місяці після заручин.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися