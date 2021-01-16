З Києва до Мексики: внучка Ротару на відпочинку показала фігуру в бікіні (фото)
Соня Євдокіменко вирушила на канікули ближче до сонця і пляжу
Внуча Софії Ротару 19-річна Соня Євдокименко, яка нещодавно гостювала в Києві і показала свою родину, похизувалася відпочинком в Мексиці.
На своїй сторінці в Instagram внучка народної артистки опублікувала знімок, на якому позувала в блакитному купальнику.
"Повернутися до більш теплої погоди", – коротко підписала пост Софія.
Свій аутфіт вона зібрала з блакитної спідниці, яка вдало підкреслила довгі ноги дівчини, і білої сорочки. Обличчя Євдокименко сховала за великими окулярами в квадратної оправі.
Нагадаємо, що внучка знаменитої співачки Софії Ротару зустрічається з 32-річним Денисом Жадановим. Софія Михайлівна нещодавно заявила, що вона проти, щоб її онука виходила заміж. За словами артистки, Соня ще занадто молода для цього.
Раніше 15-річна Маша Полякова похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні .
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