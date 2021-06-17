Іво Бобул обурений українською естрадою: Вже і мат можна почути в піснях

Знаменитий український артист вважає, що молоді виконавці перестали з повагою ставитися до своїх більш досвідчених колег. Бобула також обурює нецензурна лексика в піснях

Іво Бобул розповів, що він думає про сучасний український шоу-бізнес Фото: Facebook-сторінка Іво Бобула

Легендарний співак Іво Бобул, який прокоментував чутки про молодих коханок, засудив молодих виконавців за мат у піснях і неповагу до старшого покоління артистів.

В інтерв'ю "КП" Іво Васильович, якому сьогодні виповнюється 68 років, пояснив свою точку зору щодо сучасної української естради.

"Молодь не дуже до нас з повагою ставиться. Хоча в інших країнах виконавці, які багато років на сцені, це найдорожчі і шановані люди. А у нас навпаки. Хто з молодих артистів зможе стільки років протриматися на сцені? Демократія це не означає вседозволеність. Вже і мат можна почути в піснях", – говорить Бобул.

Іво Бобул Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

За словами артиста, культура знищується, а нація, у якої немає культури, на думку Бобула, завжди буде слабкою.

"Як людина, яка віддала українській естраді стільки років життя, мене не все влаштовує те, що зараз звучить на радіо, телебаченні", – пояснив артист.

Бобул як педагог також зазначив, що зараз дуже багато людей в музичних навчальних закладах прагнуть здобути популярність, проте, за його словами, це вдасться зробити "тільки талановитим".

В інтерв'ю Іво Бобул згадав, що краще проведення часу для нього – це виступи на концертах. Ось і цей літній день він проведе на сцені. А якщо ви не знаєте, чим зайнятися влітку, ми підготували для вас 10 креативних підказок в нашому календарі.

Нагадаємо, що Іво Бобул одружений чотири рази, третій шлюб артиста, найвідоміший, – зі співачкою Лілією Сандулесою. Артисти прожили разом 10 років, розлучилися зі скандалом. Співачка досі в своїх інтерв'ю називає Бобула "кар'єристом". Раніше Іво Бобул розповів про свій шлюб з Лілією Сандулесою і їхнє скандальне розставання.

Раніше Іво Бобул розповів про свій творчий шлях і дружбу з Леонідом Кучмою у великому інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

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