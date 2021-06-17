Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Іво Бобул обурений українською естрадою: Вже і мат можна почути в піснях

Сьогодні, 17:09

Знаменитий український артист вважає, що молоді виконавці перестали з повагою ставитися до своїх більш досвідчених колег. Бобула також обурює нецензурна лексика в піснях

Іво Бобул розповів, що він думає про сучасний український шоу-бізнес
Іво Бобул розповів, що він думає про сучасний український шоу-бізнес
Фото: Facebook-сторінка Іво Бобула

Легендарний співак Іво Бобул, який прокоментував чутки про молодих коханок, засудив молодих виконавців за мат у піснях і неповагу до старшого покоління артистів.

В інтерв'ю "КП" Іво Васильович, якому сьогодні виповнюється 68 років, пояснив свою точку зору щодо сучасної української естради.

"Молодь не дуже до нас з повагою ставиться. Хоча в інших країнах виконавці, які багато років на сцені, це найдорожчі і шановані люди. А у нас навпаки. Хто з молодих артистів зможе стільки років протриматися на сцені? Демократія це не означає вседозволеність. Вже і мат можна почути в піснях", – говорить Бобул.

Іво Бобул
Іво Бобул
Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

За словами артиста, культура знищується, а нація, у якої немає культури, на думку Бобула, завжди буде слабкою.

"Як людина, яка віддала українській естраді стільки років життя, мене не все влаштовує те, що зараз звучить на радіо, телебаченні", – пояснив артист.

Бобул як педагог також зазначив, що зараз дуже багато людей в музичних навчальних закладах прагнуть здобути популярність, проте, за його словами, це вдасться зробити "тільки талановитим".

В інтерв'ю Іво Бобул згадав, що краще проведення часу для нього – це виступи на концертах. Ось і цей літній день він проведе на сцені. А якщо ви не знаєте, чим зайнятися влітку, ми підготували для вас 10 креативних підказок в нашому календарі.

Нагадаємо, що Іво Бобул одружений чотири рази, третій шлюб артиста, найвідоміший, – зі співачкою Лілією Сандулесою. Артисти прожили разом 10 років, розлучилися зі скандалом. Співачка досі в своїх інтерв'ю називає Бобула "кар'єристом". Раніше Іво Бобул розповів про свій шлюб з Лілією Сандулесою і їхнє скандальне розставання.

Раніше Іво Бобул розповів про свій творчий шлях і дружбу з Леонідом Кучмою у великому інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Потап з напівоголеною красунею провів обряд екзорцизму в новому кліпі - відео Новий кліп Тодоренко "Ромчик" захейтили у Мережі: "Тепер нас чекає тільки такий шлак на естраді" Моргенштерн випустив свій "кращий кліп": він танцює голим і гасить цигарку в тарілці МУЗ-ТВ
шоу-бізнес Іво Бобул
Реклама

Новини партнерів

Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Стан дружини Віктора Павлика погіршився після пологів
Стан дружини Віктора Павлика погіршився після пологів
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам

Популярні статті

Сьогодні, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Сьогодні, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Сьогодні, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 08:57Зірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

Новини партнерів

Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Стан дружини Віктора Павлика погіршився після пологів
Стан дружини Віктора Павлика погіршився після пологів
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Как звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса
Как звезды отреагировали на смерть Григория Чапкиса
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака
Врач назвала опасные для здоровья человека свойства рукколы
Врач назвала опасные для здоровья человека свойства рукколы
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти