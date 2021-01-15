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Іванка Трамп виганяла спецагентів зі своїх ванних кімнат. На окремий туалет витрачали 3000 доларів

Сьогодні, 16:30

Спецагентам, що охороняє членів сім'ї містера Трампа не допускали до ванних в будинку Іванки Трамп

Дочка Дональда Трампа Іванка Трамп, яка раніше "вигуляла" трендові чоботи цієї зими, знову опинилася в центрі уваги. Але на цей раз – скандалу. Річ у тому, що агенти секретних служб США, які кожен день охороняють життя членів сім'ї Трампа, змушені були орендувати окрему квартиру в Вашингтоні, щоб сходити в туалет.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер
Іванка Трамп і Джаред Кушнер
Фото: Getty Images

Як повідомляє Washington Post, Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер проживають в елітному районі Вашингтона – Калорама. У їхньому будинку шість ванних, але до жодної з них подружжя не дозволили заходити спецагентам. Співробітникам Секретної служби США довелося цілий місяць шукати надійне місце в околицях, де вони могли б скористатися туалетом під час роботи. Якийсь час вони зверталися до "вбиральні" у вигляді портативного горщика або користувалися туалетом в сусідньому будинку колишнього президента Барака Обами, поки не орендували апартаменти.

З вересня 2017 року на оренду "туалету" для спецагентів витрачається 3000 доларів в місяць на оренду підвальній студії з ванною кімнатою у сусіда сім'ї Джареда Кушнера.

Історія набула статусу скандальної, адже співробітникам дійсно довелося піти на крайні заходи замість того, щоб їм просто користуватися ванними в житлі Іванки Трамп. Разом з тим Секретна служба США заявила, що подібна окрема кімната знадобилася лише для відпочинку спецагентів, а не як вбиральня.

Раніше Іванка Трамп з'явилася в пальто з переробленого матеріалу за 2260 доларів.

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