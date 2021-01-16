Іванка Трамп розлютила батька, прийнявши запрошення на інавгурацію Байдена

Сам Дональд відмовився бути присутнім на інавгурації нового президента США

Іванка Трамп, яка була радницею свого батька Дональда Трампа, прийняла запрошення від Джо Байдена і буде присутня на його інавгурації 20 січня. Це рішення розлютило Дональда Трампа, який посварився зі своєю дочкою, пише The Mirror.

В результаті президентства Дональда Трампа загинуло багато людей. Постраждала і його власна сім'я, яку стали уникати в елітних колах, пишуть західні ЗМІ.

Іванка Трамп з батьком Фото: instagram.com/ivankatrump

Тепер же Іванка пішла проти свого батька, прийнявши запрошення його суперника.

Нагадаємо, що на початку січня Дональд Трамп написав у своєму акаунті в Twitter, що не має наміру бути присутнім на інавгурації нового президента.

А нещодавно стало відомо, що охоронці Іванки Трамп орендували підвал за 3000 доларів, щоб ходити туди в туалет.

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер проживають в елітному районі Вашингтона – Калорама. У їхньому будинку шість ванних кімнат, але ні в одну з них подружжя не дозволили заходити спецагентам.

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