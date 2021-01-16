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Іванка Трамп розлютила батька, прийнявши запрошення на інавгурацію Байдена

Сьогодні, 09:36

Сам Дональд відмовився бути присутнім на інавгурації нового президента США

Іванка Трамп, яка була радницею свого батька Дональда Трампа, прийняла запрошення від Джо Байдена і буде присутня на його інавгурації 20 січня. Це рішення розлютило Дональда Трампа, який посварився зі своєю дочкою, пише The Mirror.

В результаті президентства Дональда Трампа загинуло багато людей. Постраждала і його власна сім'я, яку стали уникати в елітних колах, пишуть західні ЗМІ.

Іванка Трамп з батьком
Іванка Трамп з батьком
Фото: instagram.com/ivankatrump

Тепер же Іванка пішла проти свого батька, прийнявши запрошення його суперника.

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Нагадаємо, що на початку січня Дональд Трамп написав у своєму акаунті в Twitter, що не має наміру бути присутнім на інавгурації нового президента.

А нещодавно стало відомо, що охоронці Іванки Трамп орендували підвал за 3000 доларів, щоб ходити туди в туалет.

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер проживають в елітному районі Вашингтона – Калорама. У їхньому будинку шість ванних кімнат, але ні в одну з них подружжя не дозволили заходити спецагентам.

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