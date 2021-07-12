Іван Дорн епатажно позував з російськими зірками на червоній доріжці в Каннах (фото)

Український співак Іван Дорн вирушив на Каннський кінофестиваль презентувати фільм "Петрови в грипі". Разом з російськими зірками артист позував на червоній доріжці

Чулпан Хаматова, Іван Дорн, Юлія Пересільд, Іван Дорн, Юрій Борисов, Юрій Колокольников / Фото: Getty Images, instagram.com/dorn_ivan

Співак Іван Дорн, через співпрацю з яким постраждав магазин, разом з відомими російськими акторами презентує картину режисера Кирила Серебренникова в Каннах. Український артист зіграв у фільмі не головну роль, однак сцена з його участю триває 18 хвилин безперервно.

Виконавці головних ролей, серед яких Ілля Стюарт, Юлія Пересільд, Юрій Колокольников, Семен Серзін, Юрій Борисов і Чулпан Хаматова, позували разом з Іваном Дорном на червоній доріжці в ефектних позах.

Іван Дорн з російськими зірками на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

При цьому автор кінострічки відвідати престижний кінофестиваль не зміг – Кирилу Серебренникову заборонено залишати межі Росії до червня 2023 року. Річ у тому, що ще у 2017 році проти режисера завели кримінальну справу – тоді його звинуватили в шахрайстві.

Тому Іван Дорн та інші актори одягнули фірмові значки із зображенням режисера, підтримуючи його таким чином.

Юрій Колокольников (ліворуч) та Іван Дорн (праворуч) одягнув шпильку з портретом режисера Кирила Серебренникова, якому заборонений виїзд з Росії / Фото: Getty Images

Фільм "Петрови в грипі" є екранізацією роману Олексія Сальникова. За сюжетом, сім'я автослюсаря Петрова хворіє на грип, після чого їхнє реальне життя змішується з галюцинаціями.

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