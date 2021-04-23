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Зникла припухлість і навіть помолодшав! Адвокат розповів про стан Єфремова в колонії

Сьогодні, 21:11

Незважаючи на те, що у актора є проблеми зі здоров'ям, в колонії його стан не погіршився

Здоров'я актора Михайла Єфремова, засудженого за смерть людини в результаті ДТП, в колонії трохи покращилося. Його звільняють від робіт (в швейному цеху), але актор ніколи цим не зловживає.

Про це розповів його адвокат Петро Хархорін, повідомляє ТАСС.

"Він виглядає абсолютно по-іншому. І з кожним разом (я вже там раз сім або вісім був) я бачу, що у нього є динаміка позитивна. Він краще виглядає, у нього зникла якась припухлість на обличчі. Я б навіть сказав , що він зараз якось помолодшав", – сказав Хархорін.

Незважаючи на те, що у нього є проблеми зі здоров'ям, в колонії його стан не погіршився.

"Для нього найстрашніше, коли його відривають від соціуму, він людина суспільства", – сказав адвокат, коментуючи звільнення Єфремова від робіт.

Він зазначив, що всіма ліками від алергії актор забезпечений і скарг у Єфремова немає.

Як ми писали раніше, дочка скандального актора Михайла Єфремова, Анна-Марія, яка зажадала звертатися до неї в чоловічому роді, тепер стала хлопцем. Дівчина повідомила, що тепер її звуть Сергій Єфремов. Операцію вона робити не планує, але готується до гормональної терапії. За словами Анни-Марії, вона тепер "небінарний трансмаскулінний людина".

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ДТП актор Михайло Єфремов
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