Ірина Дерюгіна зробила несподіване зізнання про розлучення з Олегом Блохіним

Ірина Дерюгіна дала ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях"

Гімнастка Ірина Дерюгіна одна з найбільш титулованих українських спортсменок в історії України. Вся країна спостерігала не тільки з її досягненнями в спорті, але і за її розлученням з футболістом Олегом Блохіним. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" гімнастка зізналася, що через деякий час пошкодувала про розрив з футболістом.

Їх роман розвивався стрімко. Блохін зробив пропозицію Дерюгіної на третій день знайомства. Їх називали найкрасивішою спортивною парою країни. Вони разом прожили 21 рік.

Олег Блохін та Ірина Дерюгіна Фото: Instagram, Facebook

"У нас було дуже велике кохання з Олегом. Я взагалі вважаю, що ця людина дуже багато чого варта ", – каже гімнастка.

Тоді вони жили на дві країни. У кожного були своє спортивне життя. Але їхні стосунки зруйнувала зрада футболіста, про яку дізналася Дерюгіна.

Через деякий час спортсменка зізналася, що тепер по-іншому дивиться на всю ту ситуацію і вважає, що шлюб можна було врятувати.

"Можна було все трошки повернути по-іншому. Але у всякому разі я зараз розумію, що можна було і не розходитися. І в цьому, напевно, я була неправа ", – розповіла Ірина програмі" Зірковий шлях ".

Ініціатором розлучення була Дерюгіна, Блохін тоді не хотів розлучатися. Також проти розпаду сім'ї була і дочка спортсменів Іріша Блохіна. Їй знадобилося час, щоб прийняти розлучення батьків.

Ірина Дерюгіна зізналася, що зараз з Олегом Блохіним вони не спілкуються за ініціативою футболіста. Але вона додала, що не проти налагодити стосунки.

Дивіться повне інтерв'ю Ірини Дерюгіної для програми "Зірковий шлях" :

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