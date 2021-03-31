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Ірина Дерюгіна зробила несподіване зізнання про розлучення з Олегом Блохіним

Сьогодні, 18:50

Ірина Дерюгіна дала ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях"

Гімнастка Ірина Дерюгіна одна з найбільш титулованих українських спортсменок в історії України. Вся країна спостерігала не тільки з її досягненнями в спорті, але і за її розлученням з футболістом Олегом Блохіним. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" гімнастка зізналася, що через деякий час пошкодувала про розрив з футболістом.

Їх роман розвивався стрімко. Блохін зробив пропозицію Дерюгіної на третій день знайомства. Їх називали найкрасивішою спортивною парою країни. Вони разом прожили 21 рік.

Олег Блохін та Ірина Дерюгіна
Олег Блохін та Ірина Дерюгіна
Фото: Instagram, Facebook

"У нас було дуже велике кохання з Олегом. Я взагалі вважаю, що ця людина дуже багато чого варта ", – каже гімнастка.

Тоді вони жили на дві країни. У кожного були своє спортивне життя. Але їхні стосунки зруйнувала зрада футболіста, про яку дізналася Дерюгіна.

Через деякий час спортсменка зізналася, що тепер по-іншому дивиться на всю ту ситуацію і вважає, що шлюб можна було врятувати.

"Можна було все трошки повернути по-іншому. Але у всякому разі я зараз розумію, що можна було і не розходитися. І в цьому, напевно, я була неправа ", – розповіла Ірина програмі" Зірковий шлях ".

Ініціатором розлучення була Дерюгіна, Блохін тоді не хотів розлучатися. Також проти розпаду сім'ї була і дочка спортсменів Іріша Блохіна. Їй знадобилося час, щоб прийняти розлучення батьків.

Ірина Дерюгіна зізналася, що зараз з Олегом Блохіним вони не спілкуються за ініціативою футболіста. Але вона додала, що не проти налагодити стосунки.

Дивіться повне інтерв'ю Ірини Дерюгіної для програми "Зірковий шлях" :

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