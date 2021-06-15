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Ірина Білик живе в котеджному містечку, де ціна за будинок стартує від 7 мільйонів гривень – ЗМІ

Сьогодні, 12:17

Журналісти з'ясували, де живе знаменита українська співачка і що розташовано поруч з її заміським котеджем. У Мережі з'явилися кадри будинку, зроблені за допомогою дрона

ЗМІ з'ясували, як виглядає будинок Ірини Білик
ЗМІ з'ясували, як виглядає будинок Ірини Білик
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик, яка раніше записала пісню в пам'ять про матір, вибрала котеджне містечко "Козирна карта" в селищі Березівка. Тут всього 60 маєтків, а вартість кожного з них стартує від 7 000 000 гривень, повідомляє KYIV.LIVE.

Ціна на кожен будинок в котеджному містечку стартує від 7 000 000 грн
Ціна на кожен будинок в котеджному містечку стартує від 7 000 000 грн
Фото: пресслужба

Раніше співачка розповідала, що гроші на маєток і присадибну ділянку їй позичив друг, артист Андрій Данилко.

Поруч з маєтком розташовані гольф-клуб та елітні ресторани
Поруч з маєтком розташовані гольф-клуб та елітні ресторани
Фото: пресслужба

Будинок Ірини Білик одноповерховий і досить просторий – нагадує своїм зовнішнім виглядом американське бунгало. На даху – сонячні батареї, які виробляють енергію. Поруч з маєтком розташовані гольф-клуб і елітні ресторани, а серед відомих сусідів співачки – шансоньє Гарік Кричевський, художниця Євгенія Гапчинська і народний депутат Михайло Радуцький.

Будинок Ірини Білик знаходиться в селищі Березівка
Будинок Ірини Білик знаходиться в селищі Березівка
Фото: пресслужба

Раніше Ірина Білик зізналася, що робила три пластичні операції. Знаменита співачка також розповіла, чому зважилася на втручання і що саме вона в собі змінила.

В кінці квітня цього року стало відомо, що Ірина Білик розлучається зі своїм чоловіком, російським режисером Асланом Ахмадовим. Ірина Білик і Аслан Ахмадов деякий час приховували свої стосунки і заявили про них публічно в 2015 році, коли у них народився син Табріз. Дитину народила сурогатна мати.

Ірина Білик з чоловіком Асланом Ахмадовим
Ірина Білик з чоловіком Асланом Ахмадовим
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитину. В Україні ні від кого більше я не хочу дитину. Тому я сказала йому по телефону, що хочу подарунок від нього – дитину. Пройшов місяць , і він сказав, що готовий. І запропонував мені стати його дружиною", – ділилася артистка в одном з інтерв'ю.

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" про те, як Ірина Билік зізналася в насильстві в сім'ї:

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