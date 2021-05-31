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Ірина Білик присвятила покійній мамі пісню. Слухаємо трек, який нікого не залишить байдужим

Сьогодні, 14:32

Співачка зворушила шанувальників новою піснею "Ангелов не вибираю" пам'яті своєї мами Ганни Яківни, яка померла рік тому

Ірина Білик з мамою Ганною
Ірина Білик з мамою Ганною
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик, яка нещодавно розкрила головний секрет своєї сім'ї, презентувала пісню, присвячену своєї покійної мами.

"Пісню "Ангелов не выбирают" я почула ще рік тому, коли не стало моєї мами, і вирішила обов'язково записати її на честь всіх матусь, які дивляться на нас з небес і допомагають нам як добрі світлі ангели. Я завжди співаю те, про що мовчить моє серце! " – написала співачка у Instagram .

Вона додала, що протягом року не могла зняти кліп на пісню, так як тільки починала співати – відразу з'являлися сльози на очах. Тому Ірина прийняла рішення зробити кліп у форматі мультиплікаційного фільму. Співачка зазначила, що це перший такий її експеримент з відео.

У коментарях під відео прихильники подякували Ірину Білик за таку чуттєву пісню.

  • "Прямо в серце ... Ви, Ірина, дуже талановита людина! Дякую вам"
  • "Ірочка! Така прекрасна пісня! Так трепетно і ніжно! Поєднання музики та голосу, тексту – неймовірно красиво! Дуже проникає в серце і душу!"
  • "Спасибі за пісню. Дуже душевна. Гарне виконання. Хороший кліп"
  • "Спасибі, Ірочка! Не уявляю яких душевних сил вам коштувала ця пісня. Чудова світла пісня, яка допоможе багатьом впоратися з втратою"

Нагадаємо, мама Ірини Білик Анна Яківна померла в травні минулого року .

раніше Ірина Білик показала себе в молодості.

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