Ірина Білик присвятила покійній мамі пісню. Слухаємо трек, який нікого не залишить байдужим

Співачка зворушила шанувальників новою піснею "Ангелов не вибираю" пам'яті своєї мами Ганни Яківни, яка померла рік тому

Ірина Білик з мамою Ганною Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик, яка нещодавно розкрила головний секрет своєї сім'ї, презентувала пісню, присвячену своєї покійної мами.

"Пісню "Ангелов не выбирают" я почула ще рік тому, коли не стало моєї мами, і вирішила обов'язково записати її на честь всіх матусь, які дивляться на нас з небес і допомагають нам як добрі світлі ангели. Я завжди співаю те, про що мовчить моє серце! " – написала співачка у Instagram .

Вона додала, що протягом року не могла зняти кліп на пісню, так як тільки починала співати – відразу з'являлися сльози на очах. Тому Ірина прийняла рішення зробити кліп у форматі мультиплікаційного фільму. Співачка зазначила, що це перший такий її експеримент з відео.

У коментарях під відео прихильники подякували Ірину Білик за таку чуттєву пісню.

"Прямо в серце ... Ви, Ірина, дуже талановита людина! Дякую вам"

"Ірочка! Така прекрасна пісня! Так трепетно і ніжно! Поєднання музики та голосу, тексту – неймовірно красиво! Дуже проникає в серце і душу!"

"Спасибі за пісню. Дуже душевна. Гарне виконання. Хороший кліп"

"Спасибі, Ірочка! Не уявляю яких душевних сил вам коштувала ця пісня. Чудова світла пісня, яка допоможе багатьом впоратися з втратою"

Нагадаємо, мама Ірини Білик Анна Яківна померла в травні минулого року .

раніше Ірина Білик показала себе в молодості.

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