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Іраклі Макацарія розсекретив свою дівчину: фото

Сьогодні, 10:41

Іраклі опублікував фото зі своєю обраницею

Грузинський бізнесмен, учасник шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Іраклі Макацарія вперше показав свою дівчину. Фото зі своєю обраницею Іраклі опублікував в Instagram.

Макацарія вирішив не писати довгих постів, він був небагатослівний.

"Любов всього мого життя", – підписав він спільне фото зі своєю дівчиною.

Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною
Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною
Фото: instagram.com/maqatsa

Інформації про дівчину Іраклі Макацарія не так багато. Відомо, що її звуть Ліза Чичуа. Їй 19 років, вона грузинка. Варто зазначити, що дівчина Іраклі неактивний користувач Instagram.

Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною
Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною
Фото: instagram.com/lizachichuaa/

Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною
Іраклі Макацарія зі своєю дівчиною
Фото: instagram.com/lizachichuaa/

У коментарях підписники засипали пару компліментами.

"Ну нарешті", "Слава Богу! А то я вже думала до старості холостяком буде, хоч би все вийшло! Нарешті! Ура-ааа!", "Щастя вам", "Яка гарна пара", "Нехай любов завжди буде в ваших серцях", – написали фоловери.

У шоу "Маска" Іраклі багатьох здивував. Пропонуємо згадати ще кілька незабутніх моментів найзагадковішого і найпопулярнішого гіпершоу країни. І ще одна новина – другому сезону "Маски" бути!

Раніше Іраклі Макацарія показав, як виглядав до популярності.

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Джерело: instagram.com/lizachichuaa/
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