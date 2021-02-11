Йосип Пригожин вчиться заново ходити після перенесеної хвороби

Продюсер розповів, як проходить його відновлення після COVID-19

Продюсер Йосип Пригожин, який недавно перехворів COVID-19 у важкій формі , розповів, як зараз відновлюється після перенесеної хвороби.

В Instagram чоловік Валерії зізнався, що він дуже слабкий і заново вчиться жити.

"Спробую перший раз вийти на прогулянку. Будемо вчитися дихати і ходити одновременно. Дякую, що живий", – підписав нове фото продюсер.

Йосип Пригожин Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Підписники підтримали Пригожина і побажали якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, що під час відпочинку в Дубаї Йосип Пригожин і Валерія перехворіли COVID-19. Спочатку хвороба протікала легко, проте в якийсь момент все змінилося, і продюсера екстреної госпіталізували в одну з клінік Дубая. Чоловік Валерії зізнався, що все, що трапилися змусило його переосмислити життя.

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