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Інтерв'ю з Опрою і життя в США: дивимося новий тизер фільму про Меган Маркл і принца Гаррі (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 червня, 13:39
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Художній фільм розповість про переїзд герцогів Сассекських з Великобританії в США. Проект покаже американський телеканал Lifetime. Глядачі поки не в захваті
Про Меган Маркл і принца Гаррі зняли серіал
Про Меган Маркл і принца Гаррі зняли серіал / Фото: скриншот

Меган Маркл і принц Гаррі дали своє скандальне інтерв'ю Опрі Уїнфрі в березні цього року. Пройшло буквально три місяці, а про цю подію вже зняли фільм. В Instagram телеканалу Lifetime з'явився тизер проекту про переїзд Меган і Гаррі в США, їхнє життя там і сварки з королівською родиною.

"Не у всіх казок щасливий фінал. Ловіть тизер нового фільму "Гарі і Меган: Втеча з палацу", – йдеться в описі до відео.

Головні ролі в проєкті виконали актори Сідні Мортон і Джордан Дін.

Зазначимо, що це не перша картина про герцогів Сассекських, яку знімає телеканал Lifetime. Фільм "Гаррі і Меган: Втеча з палацу" став вже третьою кінострічкою про знамениту пару. Перший фільм називається "Королівський роман" – там йдеться про стосунки Гаррі і Меган до шлюбу. Друга кінострічка отримала назву "Королівська сім'я". В ній описується життя герцогів Сассекських з усіма королівськими родичами.

У коментарях до відео багато користувачів Instagram зазначили, що вони не дивитимуться черговий фільм про Гаррі і Меган. У творців проєкту поцікавилися, навіщо вони продовжують знімати кіно про герцогів Сассекських:

  • Я точно не буду це дивитися. Вибачте, але навіщо нам фільм про їхнє життя?
  • О, ні. Так втомилася від них.
  • Навіщо про це зняли фільм? Чиста експлуатація. Не буду дивитися.
  • Ні, дякую.
Скріншот: Instagram

Раніше ми розповідали, чи є шанс у Гаррі і Меган помиритися з усіма родичами, а особливо – з Єлизаветою II.

Півтора роки тому принц Гаррі і Меган Маркл з Великобританії поїхали до Канади, а потім перебралися на постійне місце проживання в США. Подружжя купило будинок в сонячному Лос-Анджелесі, відмовилося від королівських обов'язків і навіть встигло народити другу дитину, живучи в Штатах. Можливо, саме їхня дочка Лілібет допоможе родичам помиритися і знайти шлях до взаєморозуміння.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїду 625 тисячі доларів – дивіться відео:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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