Інтерв'ю з Опрою і життя в США: дивимося новий тизер фільму про Меган Маркл і принца Гаррі (відео)

Художній фільм розповість про переїзд герцогів Сассекських з Великобританії в США. Проект покаже американський телеканал Lifetime. Глядачі поки не в захваті

Про Меган Маркл і принца Гаррі зняли серіал / Фото: скриншот

Меган Маркл і принц Гаррі дали своє скандальне інтерв'ю Опрі Уїнфрі в березні цього року. Пройшло буквально три місяці, а про цю подію вже зняли фільм. В Instagram телеканалу Lifetime з'явився тизер проекту про переїзд Меган і Гаррі в США, їхнє життя там і сварки з королівською родиною.

"Не у всіх казок щасливий фінал. Ловіть тизер нового фільму "Гарі і Меган: Втеча з палацу", – йдеться в описі до відео.

Головні ролі в проєкті виконали актори Сідні Мортон і Джордан Дін.

Зазначимо, що це не перша картина про герцогів Сассекських, яку знімає телеканал Lifetime. Фільм "Гаррі і Меган: Втеча з палацу" став вже третьою кінострічкою про знамениту пару. Перший фільм називається "Королівський роман" – там йдеться про стосунки Гаррі і Меган до шлюбу. Друга кінострічка отримала назву "Королівська сім'я". В ній описується життя герцогів Сассекських з усіма королівськими родичами.

У коментарях до відео багато користувачів Instagram зазначили, що вони не дивитимуться черговий фільм про Гаррі і Меган. У творців проєкту поцікавилися, навіщо вони продовжують знімати кіно про герцогів Сассекських:

Я точно не буду це дивитися. Вибачте, але навіщо нам фільм про їхнє життя?

О, ні. Так втомилася від них.

Навіщо про це зняли фільм? Чиста експлуатація. Не буду дивитися.

Ні, дякую.

Скріншот: Instagram

Раніше ми розповідали, чи є шанс у Гаррі і Меган помиритися з усіма родичами, а особливо – з Єлизаветою II.

Півтора роки тому принц Гаррі і Меган Маркл з Великобританії поїхали до Канади, а потім перебралися на постійне місце проживання в США. Подружжя купило будинок в сонячному Лос-Анджелесі, відмовилося від королівських обов'язків і навіть встигло народити другу дитину, живучи в Штатах. Можливо, саме їхня дочка Лілібет допоможе родичам помиритися і знайти шлях до взаєморозуміння.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїду 625 тисячі доларів – дивіться відео: