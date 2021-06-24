Інтерв'ю з Опрою і життя в США: дивимося новий тизер фільму про Меган Маркл і принца Гаррі (відео)

Меган Маркл і принц Гаррі дали своє скандальне інтерв'ю Опрі Уїнфрі в березні цього року. Пройшло буквально три місяці, а про цю подію вже зняли фільм. В Instagram телеканалу Lifetime з'явився тизер проекту про переїзд Меган і Гаррі в США, їхнє життя там і сварки з королівською родиною.
"Не у всіх казок щасливий фінал. Ловіть тизер нового фільму "Гарі і Меган: Втеча з палацу", – йдеться в описі до відео.
Головні ролі в проєкті виконали актори Сідні Мортон і Джордан Дін.
Зазначимо, що це не перша картина про герцогів Сассекських, яку знімає телеканал Lifetime. Фільм "Гаррі і Меган: Втеча з палацу" став вже третьою кінострічкою про знамениту пару. Перший фільм називається "Королівський роман" – там йдеться про стосунки Гаррі і Меган до шлюбу. Друга кінострічка отримала назву "Королівська сім'я". В ній описується життя герцогів Сассекських з усіма королівськими родичами.
У коментарях до відео багато користувачів Instagram зазначили, що вони не дивитимуться черговий фільм про Гаррі і Меган. У творців проєкту поцікавилися, навіщо вони продовжують знімати кіно про герцогів Сассекських:
- Я точно не буду це дивитися. Вибачте, але навіщо нам фільм про їхнє життя?
- О, ні. Так втомилася від них.
- Навіщо про це зняли фільм? Чиста експлуатація. Не буду дивитися.
- Ні, дякую.
Раніше ми розповідали, чи є шанс у Гаррі і Меган помиритися з усіма родичами, а особливо – з Єлизаветою II.
Півтора роки тому принц Гаррі і Меган Маркл з Великобританії поїхали до Канади, а потім перебралися на постійне місце проживання в США. Подружжя купило будинок в сонячному Лос-Анджелесі, відмовилося від королівських обов'язків і навіть встигло народити другу дитину, живучи в Штатах. Можливо, саме їхня дочка Лілібет допоможе родичам помиритися і знайти шлях до взаєморозуміння.
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