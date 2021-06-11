Ілліч слідом за Таюрською показав себе в стрінгах в лазні: порівнюємо сексі-фото учасників Little Big
Лідер епатажного російського гурту в одній лише нижній білизні позував з віником в руках. Його фанати написали багато кумедних коментарів під кадром
Лідер гурту Little Big Ілля "Ілліч" Прусікін, ймовірно, вирішив не відставати від своєї колеги, а з недавніх пір і коханої, Соні Таюрської. Раніше учасниця Little Big опублікувала знімки в мокрій білизні, а тепер й Ілліч вирішив розважити публіку.
На знімку, який Прсікін розмістив в Instagram, він позує в чорних стрінгах і з віником для лазні в руках.
"З мужиками в лазні. Неоднозначно звучить, так?" – поцікавився у пдписників артист.
Під фото веселі та кмітливі коментатори залишили десятки кумедних повідомлень. Деякі спробували пожартувати над лідером Little Big:
- Хлопці, це Соня? А де Ілліч?
- А dick не дуже і big!
- Трусики Соньки!
- Тигриця!
- Фігурка – топ!
- У Соні труси спер?
У Соні Таюрської фотосесія вийшла не менш зухвалою.
Дівчина розмістила кілька фото в мокрій білизні, після чого коментатори теж не залишилися байдужими і написали під фото чимало яскравих повідомлень:
- Іллічу фортануло!
- Сльози потекли від краси.
- Конкурс втягнутих животів?
- Ілліч ревнувати не буде?
- Красуня!
- Є без цензури?
Зазначимо, що учасники відомого російського гурту Little Big Ілля Прусікін і Соня Таюрска довгий час зберігали інтригу про свої стосунки. І лише нещодавно пара вирішила розсекретити свій роман. Про стосунки артистів довгий час ходили чутки, а саму Софію називали розлучницею, адже до цього Ілля Прусікін розлучився зі своєю дружиною.
Соня поскаржилася, що хоча вони з Іллічем були вісім років в гурті і їхній роман виник не відразу, всі вважають, що саме її поява розірвала шлюб Ілліча.
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