Ілліч слідом за Таюрською показав себе в стрінгах в лазні: порівнюємо сексі-фото учасників Little Big

Лідер епатажного російського гурту в одній лише нижній білизні позував з віником в руках. Його фанати написали багато кумедних коментарів під кадром

Лідер Little Big Ілля Прусікін опублікував пікантне фото з бані Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Лідер гурту Little Big Ілля "Ілліч" Прусікін, ймовірно, вирішив не відставати від своєї колеги, а з недавніх пір і коханої, Соні Таюрської. Раніше учасниця Little Big опублікувала знімки в мокрій білизні, а тепер й Ілліч вирішив розважити публіку.

На знімку, який Прсікін розмістив в Instagram, він позує в чорних стрінгах і з віником для лазні в руках.

"З мужиками в лазні. Неоднозначно звучить, так?" – поцікавився у пдписників артист.

Ілля Прусікін знову епатує публіку Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Під фото веселі та кмітливі коментатори залишили десятки кумедних повідомлень. Деякі спробували пожартувати над лідером Little Big:

Хлопці, це Соня? А де Ілліч?

А dick не дуже і big!

Трусики Соньки!

Тигриця!

Фігурка – топ!

У Соні труси спер?

Скріншот: Instagram

У Соні Таюрської фотосесія вийшла не менш зухвалою.

Соня Таюрська з Little big Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Дівчина розмістила кілька фото в мокрій білизні, після чого коментатори теж не залишилися байдужими і написали під фото чимало яскравих повідомлень:

Іллічу фортануло!

Сльози потекли від краси.

Конкурс втягнутих животів?

Ілліч ревнувати не буде?

Красуня!

Є без цензури?

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що учасники відомого російського гурту Little Big Ілля Прусікін і Соня Таюрска довгий час зберігали інтригу про свої стосунки. І лише нещодавно пара вирішила розсекретити свій роман. Про стосунки артистів довгий час ходили чутки, а саму Софію називали розлучницею, адже до цього Ілля Прусікін розлучився зі своєю дружиною.

Соня поскаржилася, що хоча вони з Іллічем були вісім років в гурті і їхній роман виник не відразу, всі вважають, що саме її поява розірвала шлюб Ілліча.

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