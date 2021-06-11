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Ілліч слідом за Таюрською показав себе в стрінгах в лазні: порівнюємо сексі-фото учасників Little Big

Сьогодні, 07:00

Лідер епатажного російського гурту в одній лише нижній білизні позував з віником в руках. Його фанати написали багато кумедних коментарів під кадром

Лідер Little Big Ілля Прусікін опублікував пікантне фото з бані
Лідер Little Big Ілля Прусікін опублікував пікантне фото з бані
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Лідер гурту Little Big Ілля "Ілліч" Прусікін, ймовірно, вирішив не відставати від своєї колеги, а з недавніх пір і коханої, Соні Таюрської. Раніше учасниця Little Big опублікувала знімки в мокрій білизні, а тепер й Ілліч вирішив розважити публіку.

На знімку, який Прсікін розмістив в Instagram, він позує в чорних стрінгах і з віником для лазні в руках.

"З мужиками в лазні. Неоднозначно звучить, так?" – поцікавився у пдписників артист.

Ілля Прусікін знову епатує публіку
Ілля Прусікін знову епатує публіку
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Під фото веселі та кмітливі коментатори залишили десятки кумедних повідомлень. Деякі спробували пожартувати над лідером Little Big:

  • Хлопці, це Соня? А де Ілліч?
  • А dick не дуже і big!
  • Трусики Соньки!
  • Тигриця!
  • Фігурка – топ!
  • У Соні труси спер?
Скріншот: Instagram

У Соні Таюрської фотосесія вийшла не менш зухвалою.

Соня Таюрська з Little big
Соня Таюрська з Little big
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Дівчина розмістила кілька фото в мокрій білизні, після чого коментатори теж не залишилися байдужими і написали під фото чимало яскравих повідомлень:

  • Іллічу фортануло!
  • Сльози потекли від краси.
  • Конкурс втягнутих животів?
  • Ілліч ревнувати не буде?
  • Красуня!
  • Є без цензури?
Скріншот: Instagram

Зазначимо, що учасники відомого російського гурту Little Big Ілля Прусікін і Соня Таюрска довгий час зберігали інтригу про свої стосунки. І лише нещодавно пара вирішила розсекретити свій роман. Про стосунки артистів довгий час ходили чутки, а саму Софію називали розлучницею, адже до цього Ілля Прусікін розлучився зі своєю дружиною.

Соня поскаржилася, що хоча вони з Іллічем були вісім років в гурті і їхній роман виник не відразу, всі вважають, що саме її поява розірвала шлюб Ілліча.

У чому ж зірки готуються відкривати пляжний сезон – дізнайтеся у відеосюжеті "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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