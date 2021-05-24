Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти
Водночас продюсер зазначив, що виступ Go_A був найкращим на конкурсі
Відомий український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк поділився своїми враженнями від конкурсу "Євробачення-2021", в якому переміг італійський гурт Maneskin.
За словами Ігоря, він був членом професійного журі від України, яке оцінювало виступи кожного учасника. І тільки після закінчення конкурсу він зміг висловити свою думку.
"Gо A – молодці! Не вірив, що вони могли перемогти, але був впевнений, що пісня Shum – конкурентніша, ніж Solovei. Особливо – її нове аранжування, яке звучало на сцені Роттердама", – написав продюсер на своїй Facebook-сторінці.
Він також додав, що в України була одна з кращих постановок на конкурсі.
"Браво гурту, браво організаторам Нацвідбору на "Євробачення", браво журі Нацвідбору та телеглядачам України, які досить несподівано обрали маловідомий на той час Gо_A на "Євробачення". Найкращий виступ гурту від України!" – поділився Кондратюк.
Раніше Сергій Притула заявив, що Go_A могли піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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