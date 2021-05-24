Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

Водночас продюсер зазначив, що виступ Go_A був найкращим на конкурсі

Ігор Кондратюк і Go_A Фото: facebook.com/kondratjukigor

Відомий український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк поділився своїми враженнями від конкурсу "Євробачення-2021", в якому переміг італійський гурт Maneskin.

За словами Ігоря, він був членом професійного журі від України, яке оцінювало виступи кожного учасника. І тільки після закінчення конкурсу він зміг висловити свою думку.

"Gо A – молодці! Не вірив, що вони могли перемогти, але був впевнений, що пісня Shum – конкурентніша, ніж Solovei. Особливо – її нове аранжування, яке звучало на сцені Роттердама", – написав продюсер на своїй Facebook-сторінці.

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Він також додав, що в України була одна з кращих постановок на конкурсі.

"Браво гурту, браво організаторам Нацвідбору на "Євробачення", браво журі Нацвідбору та телеглядачам України, які досить несподівано обрали маловідомий на той час Gо_A на "Євробачення". Найкращий виступ гурту від України!" – поділився Кондратюк.

Раніше Сергій Притула заявив, що Go_A могли піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн.

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