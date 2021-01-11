"Хочете дізнатися, як я жила 25 років у шлюбі?": колишня дружина Віктора Павліка про важке життя зі співаком

Лора Созаєва розповіла, чому так довго не розлучалася зі співаком

Поки нинішня дружина Віктора Павліка розповідає про свою вагітність , його колишня дружина розповіла про життя з співаком. На своїй сторінці в Facebook Лариса Созаєва опублікувала новий пост.

Колишня дружина співака зазначила, що жити з Віктором Павліком було важко. Щоб краще її зрозуміти, вона порекомендувала подивитися фільм "Дружина", який вийшов в 2017 році.

"Хочете дізнатися, як я жила 25 років у шлюбі? Що таке життя з творчою особистістю? На якому фундаменті будуватися кар'єра? Чим жертвує людина? Як грає на публіку? Подивіться цей фільм! ", – написала Лора.

У коментарях Созаєву запитали, чому вона так довго жила з артистом. Лора відповіла, що її тримали діти і відповідальність.





Фільм "Дружина" розповідає історію дружини успішного письменника Джоани Кастельмана, яка протягом сорока років жертвувала своїми мріями і амбіціями заради кар'єри свого чоловіка. Але коли чоловікові ось-ось повинні вручити Нобелівську премію, вона вирішує розповісти таємницю, про яку мовчала багато років.

Нагадаємо, що Лариса Созаєва і Віктор Павлік прожили в шлюбі 25 років. У пари був спільний син Павло, який помер в минулому році .

Раніше син Віктора Павліка розповів про смерть молодшого брата.

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