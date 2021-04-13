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Хотів утримати від розлучення: про що принц Філіп листувався з принцесою Діаною

Сьогодні, 09:28

У мережі з'явилися листи герцога Единбурзького до його невістки

У принца Філіпа, який помер 9 квітня, був унікальний, але міцний зв'язок із принцесою Діаною. Коли Спенсер зрозуміла, що обмеження королівського життя важкі, саме Філіп їй допоміг.

Про це пише журнал People, посилаючись на книгу Інгрід Сьюард "Prince Philip Revealed".

"Після того, як вона вийшла заміж, вона ніколи не сиділа поруч зі своїм чоловіком, вона завжди сиділа поруч з Філіпом на нескінченних вечерях в чорних краватках, і він піклувався про неї", – пише Сьюард про леді Ді.

Принцеса Діана і принц Філіп
Принцеса Діана і принц Філіп
Фото: Getty Images

Свекор принцеси Діани зробив найбільше, щоб вона відчувала себе прийнятою в королівській родині. Він покладав великі надії на її шлюб із принцом Чарльзом, а коли у 1992 році союз дав тріщину, герцог Единбурзький виступив "самопроголошеним консультантом з питань шлюбу".

Принцеса Діана і принц Чарльз
Принцеса Діана і принц Чарльз
Фото: Getty Images

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Принц Філіп вів переписку з невісткою, щоб утримати її від розлучення. Колишній королівський придворний Пол Беррелл раніше стверджував, що принц Філіп "більше намагався врятувати шлюб Чарльза з Діаною, ніж його син".

Філіп підписував листи до Діани коротким "Па" і спочатку співчував її важкому становищу.

"Нам ніколи не приходило в голову, що він може захотіти кинути тебе заради неї. Я не можу уявити, щоб хтось при здоровому глузді залишив тебе заради Камілли", – написав герцог Единбурзький в одному з листів Діані після того, як стало відомо про зраду Чарльза.

Весілля принца Чарльза і Камілли
Весілля принца Чарльза і Камілли
Фото: Getty Images

28 серпня 1996 Чарльз і Діана офіційно оформили розлучення. 31 серпня 1997 принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі. У 2000 році принц офіційно представив свою обраницю – ту саму Каміллу Паркер-Боулз, а через п'ять років, 9 квітня 2005 року, вони одружилися.

Раніше ми розповідали, що відомо про останні дні принца Філіпа.

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