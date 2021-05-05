Холостячка Злата Огнєвіч розчулила фото з мамою, яка більше схожа на старшу сестру
Героїня другого сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч розповіла підписникам про свою маму і поділилася сімейними фото
"Холостячка" Злата Огнєвіч, яка нещодавно показала свою справжню зачіску ,поділилася рідкісними кадрами зі своєю мамою. Співачка присвятила найближчій людині пост в Instagram.
Злата розповіла, що її батьки недавно переїхали з Криму і тепер живуть недалеко від Києва. Зараз артистка дуже рада, що може часто відвідувати маму і тата.
"Моя мамуля Галочка. Або, як я її лагідно називаю: Галча, мамушік, маміта. Довгий час вона жила в Криму і тільки тепер, коли переїхала з татом жити недалеко від Києва, я оцінила: батьки поруч- це кайф ", – зізналася головна героїня другого сезону" Холостячки ".
Злата додала, що дуже щаслива бачити усмішку мами, сміятися і знову відчувати себе дитиною.
У Мережі відзначили, що Злата з мамою дуже схожі. А деякі додали, що вони виглядають як сестри.
- "Злата, у вас гарна молода мама"
- "Як ви схожі"
- "Вона більше схожа на старшу сестру"
Раніше ми робили підбірку яскравих нарядів Злати Огневич.
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