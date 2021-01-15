Хоакін Фенікс із "Джокера" стане Наполеоном Бонапартом, а Apple – спонсором фільму

Режисером фільму виступає Рідлі Скотт

Актор Хоакін Фенікс, який отримав "Оскар" за роль в "Джокері", зіграє знаменитого французького воєначальника й імператора Наполеона Бонапарта. А компанія Apple, на платформі якої активно виходять серіали та фільми, стане спонсором фільму. Про це повідомляє Deadline.

Тепер, ймовірно, отримавши фінансування від компанії, фільм Kitbag ("Ранець") вийде на Apple TV +.

Режисером проєкту виступає Рідлі Скотт ("Чужий", "Гладіатор", "Царство небесне", "Той, що біжить по лезу"). Сюжет фільму розповість історію сходження Наполеона на імператорський престол і відкриє завісу на його непрості та драматичні стосунки з його коханої Жозефіною де Богарне.

Гоакін Фенікс в ролі Джокера Фото: YouTube

Виробництво фільму розпочнеться на початку 2022 року в Великобританії.

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