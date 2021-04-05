Гіларі Дафф показала новонароджену дочку: зворушливі фото

Акторка втрете стала мамою

Співачка і акторка Гіларі Дафф наприкінці березня втрете стала мамою. Вона народила доньку, яку назвала Мей Джеймс Бейр. В Instagram Гіларі опублікувала кілька перших фотографій новонародженої.

На одному з кадрів 33-річна зірка тримає маленьку дочку на руках, не приховуючи її обличчя, як це роблять багато батьків.

Фото: instagram.com/hilaryduff

На другій фотографії малятко Мей вже на руках у своєї старшої сестрички Бенкс. Обидві одягнені в однакові піжами.

Фото: instagram.com/hilaryduff

Гіларі Дафф народила третю дитину 24 березня від музиканта групи The Come Clean Меттью Кома. Пологи зірки проходили вдома.

Пара також виховує спільну доньку Бенкс і сина Луку, від попереднього шлюбу Гіларі.

Фото: instagram.com/hilaryduff

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