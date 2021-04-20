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Гіларі Дафф пояснила, навіщо взяла дітей на пологи і розповіла їм про менструацію

Сьогодні, 16:50

Нещодавно акторка втрете стала мамою. Її 9-річний син і 2-річна дочка були присутні на домашніх пологах

Гіларі Дафф можна назвати зразковою мамою, яка всерйоз стурбована вихованням своїх дітей. У березні акторка народила третю дитину, а її дочка і син спостерігали за цим.

Напередодні Гіларі Дафф стала гостею подкасту Informed Pregnancy, де пояснила, навіщо її 9-річний син Лука був присутній на домашніх пологах. За словами зірки, хлопчик повинен більше знати про цей процес, щоб у майбутньому він з повагою ставився до рішення мами своїх дітей щодо пологів.

Акторка Гіларі Дафф
Акторка Гіларі Дафф
Фото: instagram/hilaryduff/

"Я хочу, щоб тоді, коли Лука захоче стати батьком, він поважав вибір своєї партнерки народжувати вдома або в лікарні", – сказала Гіларі.

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Вона додала, що її син знає про менструацію, і що в її родині така розмова – це нормально.

Діти Гіларі Дафф
Фото: instagram.com/hilaryduff

"Він знає все про менструацію і для мене важливо нормалізувати цю розмову з ним для всіх жінок, які будуть в його житті", – додала знаменитість.

До речі, свою дочку Бенкс Гіларі теж народжувала вдома, при синові. В той день хлопчикові дозволили пропустити школу і бути вдома з матір'ю.

24 березня у 33-річної Гіларі Дафф і 33-річного музиканта Меттью Коми народилася дівчинка, яку назвали Мей. Пара також виховує 2-річну Бенкс і 9-річного Луку від попереднього шлюбу Дафф з хокеїстом Майком Комрі.

Раніше ми писали, що 20-річна дочка Михайла Єфремова стала хлопцем і назвала себе Сергієм .

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