Гвен Стефані і Блейк Шелтон таємно одружилися

51-річна співачка Гвен Стефані вийшла заміж за 45-річного музиканта Блейка Шелтона. Весілля зіркової пари було таємницею і відбулося в суботу, 3 липня. Пропозицію співачці Шелтон зробив минулого року, подарувавши Гвен обручку вартістю 500 тисяч доларів.
Таємна церемонія вінчання Стефані і Шелтона пройшла на ранчо співака в Оклахомі, пише Page Six. За інформацією інсайдерів, Блейк спеціально побудував каплицю для весілля з коханою.
Видання також опублікувало кілька кадрів із гостями, які збираються на церемонію. Гвен Стефані і Блейк Шелтон запросили на весілля тільки найближчих.
На початку червня Гвен Стефані влаштувала дівич-вечір, фотографіями з якого ділилася в Instagram. Зірка також писала, що відчуває себе щасливою і коханою поруч із Шелтоном.
Гвен Стефані у стосунках із Блейком Шелтоном вже близько шести років. Перед тим, як покликати артистку заміж, він попросив благословення у її трьох дітей.
Гвен виховує синів Кінгстона, Зума і Аполло від першого шлюбу з Гевіном Россдейлом. За нього співачка вийшла у 2002 році.
Про найгучніші весілля за останній рік дивіться в сюжеті:
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