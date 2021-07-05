Гвен Стефані вийшла заміж за Блейка Шелтона. Таємна церемонія відбулася на ранчо співака в Оклахомі, де Шелтон спеціально для Гвен побудував каплицю

Гвен Стефані і Блейк Шелтон таємно одружилися вдома / Фото: Getty Images

51-річна співачка Гвен Стефані вийшла заміж за 45-річного музиканта Блейка Шелтона. Весілля зіркової пари було таємницею і відбулося в суботу, 3 липня. Пропозицію співачці Шелтон зробив минулого року, подарувавши Гвен обручку вартістю 500 тисяч доларів.

Таємна церемонія вінчання Стефані і Шелтона пройшла на ранчо співака в Оклахомі, пише Page Six. За інформацією інсайдерів, Блейк спеціально побудував каплицю для весілля з коханою.

Видання також опублікувало кілька кадрів із гостями, які збираються на церемонію. Гвен Стефані і Блейк Шелтон запросили на весілля тільки найближчих.

Батьки Гвен Стефані, Денніс Стефані і Петті Флінн, відправляються на весілля дочки.

Скріншот: Page Six

На початку червня Гвен Стефані влаштувала дівич-вечір, фотографіями з якого ділилася в Instagram. Зірка також писала, що відчуває себе щасливою і коханою поруч із Шелтоном.

Співачка Гвен Стефані повідомила, що виходить заміж / Фото: instagram.com/gwenstefani

Гвен Стефані у стосунках із Блейком Шелтоном вже близько шести років. Перед тим, як покликати артистку заміж, він попросив благословення у її трьох дітей.

Гвен Стефані виходить заміж за Блейка Шелтона / Фото: instagram.com/gwenstefani

Гвен виховує синів Кінгстона, Зума і Аполло від першого шлюбу з Гевіном Россдейлом. За нього співачка вийшла у 2002 році.

Про найгучніші весілля за останній рік дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як пройшло таємне весілля прем'єра Британії Бориса Джонсона.