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GROSU на 2 роки відмовилася від поїздок за кордон: В Україні можна знайти і гори, і море

Сьогодні, 13:45

Співачка GROSU виконає свою першу україномовну пісню Рушничок під час пісенного шоу Українська пісня року. Прем'єру премії покаже телеканал Україна

Співачка Аліна Гросу 2 роки не була за кордоном
Співачка Аліна Гросу 2 роки не була за кордоном
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" 20 червня о 23:00 покаже прем'єру національної премії "Українська пісня року 2020", на якій запалять відомі артисти. На знімальному майданчику концерту популярна співачка GROSU, яка нещодавно відсвяткувала свій 26-й день народження, розповіла, який відпочинок вибирала для себе в період пандемії і чому на два роки відмовилася від поїздок за кордон.

Чому Аліна Гросу 2 роки не була за кордоном

Під час пісенного шоу "Українська пісня року" популярна співачка GROSU виконає свою першу україномовну пісню "Рушничок". За лаштунками концерту артистка розповіла, як ставиться до подорожей під час карантину і який відпочинок вибирає для себе.

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"Якщо чесно, за період пандемії я ні разу не була за кордоном. Я трохи сумую за далекими подорожами, проте розумію, що все це можна знайти і в Україні – і гори, і море. Тому, я вважаю, що знайти класне місце для відпочинку можна нікуди не вилітаючи, – поділилася GROSU на знімальному майданчику каналу "Україна". – Звичайно, якщо посеред зими захочеться спеки – треба летіти, але у мене на першому місці стоїть робота, тому поки це можливо в межах карантину, я працюю".

Де в Україні любить відпочивати Аліна Гросу

Зірка розповіла, які місця для відпочинку вибирає вона і чому саме так.

"Я дуже люблю Львів – це нереальна атмосфера! Про Чернівці навіть говорити не буду – це моє місто, я його просто обожнюю! Напевно, це єдине місце, яке я знаю в Україні краще за інших, навіть не дивлячись на те, що росла я в Києві – з семи років тут живу. У Києві, до речі, люблю Маріїнський парк – для мене це досить значиме місце, адже там відбулося моє перше в житті побачення і так приємно згадувати, як ми каталися там на роликах. Також люблю Одесу, Запоріжжя, Карпати! Це нереально – я люблю всю Україну, головне – подорожувати з класною компанією!" – зазначила артистка.

Але саме Київ і Чернівці GROSU могла б назвати своїми "місцями сили".

Аліна Гросу знімає кліп в образі Круелли
Аліна Гросу знімає кліп в образі Круелли
Фото: instagram.com/alina_grosu

"Для мене це місце там, де сім'я – рідна кров. Коли бачиш сім'ю, відчуваєш їх підтримку і у тебе з'являються сили робити щось нове, йти далі і підкорювати нові вершини", – розповіла GROSU за лаштунками концерту "Українська пісня року".

Уже 20 червня телеканал "Україна" покаже прем'єру премії "Українська пісня року 2020", на якому запалять найпопулярніші українські артисти Наталя Могилевська, Олег Винник, DZIDZIO, Ірина Білик, Руслана, Михайло Поплавський, Артем Пивоваров, GENA VITER, GROSU, Павло Зібров, Наталя Бучинська, Віталій Козловський, Алла Кудлай, Степан Гіга та багато інших. Ведучими пісенного шоу стали Олег Винник і Михайло Поплавський.

Аліна Гросу про розлучення, зради колишнього і нове кохання – дивіться відео:

Раніше Гросу назвала роман з Полянським головним досягненням минулого року.

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Джерело: Сьогодні
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