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Гросу підтвердила роман з Полянським: що відомо про нового обранця співачки

Сьогодні, 19:05

Розповідаємо, що відомо про Романа Полянського

У Мережі не перший день ходили чутки про роман Аліни Гросу з російським актором Романом Полянським. Пара публікувала багато спільних фото і відео, але не говорила про статус своїх стосунків . Напередодні Дня святого Валентина співачка вирішили поділитися з шанувальниками новиною – її серце зайняте, вони дійсно з Романом зустрічаються.

Аліна Гросу презентувала романтичну композицію в дуеті з Романом Полянським і підтвердила в Instagram, що вони пара.

"Спеціально для всіх закоханих. Кохайте і будьте щасливі як ми", – написала співачка.

GROSU (@alina_grosu)

Роман же кілька днів тому в Instagram зізнався, що зустріч з Аліною змінила його життя.

"Я щасливий, що ми з тобою познайомилися два роки тому і ця зустріч змінила моє життя", – написав Полянський

Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

Сегодня.Lifestyle вирішили зібрати інформацію, що відомо про нового обранця Аліни Гросу.

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Біографія

Роман Полянський народився в 1983 році в Омську. З дитинства ріс творчою особистістю. Закінчив музичну школу по класу кларнета і збирався підкорювати світ музики. Вступив до музичного училища в Омську, паралельно став відвідувати театральну студію. Закінчивши музичне училище Роман поїхав підкорювати Москву. Там він вступив до Театрального училища ім. Бориса Щукіна, Коли Полянський навчався на другому курсі театрального, його помітив Роман Віктюк і запросив до свого театру. Також Роман активно почав зніматися з російських серіалах. Одні з найпопулярніших його робіт – "Іграшки", "Мамочки" і "Від ненависті до любові".

Роман Полянський
Роман Полянський
Фото: instagram.com/roman_polianskiy

Особисте життя Романа Полянського

Про своє особисте актор раніше майже не поширювався. Відомо, що він був одружений на актрисі Дарині Жулай, з якою познайомився під час навчання в театральному училищі. У пари є дочка Марфа, якій дев'ять років.

Роман Полянський з колишньою дружиною і донькою
Роман Полянський з колишньою дружиною і донькою
Фото: Скріншот з YouTube

Роман Полянський з колишньою дружиною і донькою
Роман Полянський з колишньою дружиною і донькою
Фото: Скріншот з YouTube

Роман Полянський та Аліна Гросу

Відомо, що з Романом Аліна познайомилася, коли була у стосунках зі своїм вже колишнім чоловіком Олександром. Роман знявся в декількох кліпах співачки. Довгий час стосунки між ними були виключно приятельськими.

Роман Полянський в кліпі Аліни Гросу на пісню "Грязные танцы":

Роман Полянський в кліпі Аліни Гросу на пісню "Арестован":

Полянського Аліна називала хорошим другом.

"Рома – чудовий друг, партнер. Ми завжди на одній хвилі! Бачимося часто. Рома задіяний в моїй роботі. Він талановитий актор, режисер і брав участь в моїх кліпах ", – говорила вона в одному зі своїх інтерв'ю.

Що між ними більше, ніж просто дружба в ЗМІ заговорили ще в 2020 році. Як пише видання СтарХіт , Аліна та Роман прийшли на світський захід у Москві і не приховували своїх почуттів.

Роман Полянський та Аліна Гросу
Роман Полянський та Аліна Гросу
Фото: starhit.ru

Тоді пара ніяк не коментувала свої стосунки.

Пізніше в соцмережах вони стали частіше публікувати спільні фото і відео. Шанувальники в коментарях тільки і писали, що Гросу і Полянський красива пара.

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський
Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський
Фото: instagram.com/alina_grosu

У січні цього року вони разом вирушили на гірськолижний курорт "Буковель".

Раніше Аліна Гросу повернула епоху "Бджілки".

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Джерело: instagram.com/roman_polianskiy
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