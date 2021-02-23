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"Ви пара? – Не знаю" – Гросу про роман з Полянським

Сьогодні, 14:02

Артистка знову уникла відповіді на запитання про стосунки з актором

Роман Полянський – актор театру і кіно. Зірка російських серіалів "Мамочки", "Роман з минулим", "Місто наречених", "Чиста психологія" та інших. Режисер серіалу "Двоє над прірвою". З ним Аліна Гросу познайомилася два роки тому на зйомках трилогії "Дико любила Вову", в якій Роман зіграв коханого Гросу.

Нещодавно Роман в ексклюзивному коментарі Сьогодні.Lifestyle натякнув на те, що у них з Аліною давно зав'язалися романтичні стосунки, однак поки що пара не поспішає оголошувати про це офіційно і уникають відповіді.

"Моє серце не може бути ніким не зайнятим, тому що мені постійно, для того, щоб створювати щось, потрібно бути закоханою", – каже Гросу в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

А на пряме запитання журналістки "Зіркового шляху" про те, пара вони з Романом чи ні, Аліна відповіла: "Не знаю".

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський
Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що Роману Полянському і Аліні Гросу довгий час приписують романтичні стосунки, проте співачка раз у раз називала актора "просто другом". Минулого року артистка зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Олександром через рік після весілля. Тепер особливу увагу фанати Аліни стали приділяти її стосункам з Романом.

Нагадаємо, що недавно Аліна Гросу та Роман Полянський випустили спільну пісню "Полотенце".

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