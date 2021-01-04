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"Голос країни. Перезавантаження": коли стартує шоу

4 січня, 15:41

У новому сезоні вокального проекту глядачів чекає багато сюрпризів

Прем'єра нового сезону проєкту "Голос країни" з оновленим тренерським складом, до якого увійшли MONATIK, DOROFEEVA, Олег Винник і Тіна Кароль, відбудеться 24 січня.

Заспівають на "сліпих прослуховуваннях" фанат "Голосу країни" з Китаю, а також вокаліст з Марокко, хлопець з унікальним жіночим голосом і вокаліст, який супроводжував своїм співом покази світових модних брендів.

"Голос країни" стартує 24 січня
"Голос країни" стартує 24 січня
Фото: прес-служба

На вокальне шоу в цьому році прийдуть не тільки початківці, а й досвідчені зірки. Так, на сцену "Голосу країни" вийдуть Надія Мейхер і заслужений артист України і чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк. Також глядачів чекає сенсаційне повернення на велику сцену відомого дуету, поставленого на паузу.

Новим ведучим бекстейджа став відомий шоумен і радіоведучий Слава Дьомін. Всі випуски бекстейджу можна буде подивитися на YouTube-каналі "Голосу країни".

Нагадаємо, Надя Дорофєєв змінила імідж і стала схожа на Тіну Кароль на "Голосі країни".

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Тіна Кароль Олег Винник Голос країни Надя Дорофєєва
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