"Голос країни. Перезавантаження": коли стартує шоу
У новому сезоні вокального проекту глядачів чекає багато сюрпризів
Прем'єра нового сезону проєкту "Голос країни" з оновленим тренерським складом, до якого увійшли MONATIK, DOROFEEVA, Олег Винник і Тіна Кароль, відбудеться 24 січня.
Заспівають на "сліпих прослуховуваннях" фанат "Голосу країни" з Китаю, а також вокаліст з Марокко, хлопець з унікальним жіночим голосом і вокаліст, який супроводжував своїм співом покази світових модних брендів.
На вокальне шоу в цьому році прийдуть не тільки початківці, а й досвідчені зірки. Так, на сцену "Голосу країни" вийдуть Надія Мейхер і заслужений артист України і чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк. Також глядачів чекає сенсаційне повернення на велику сцену відомого дуету, поставленого на паузу.
Новим ведучим бекстейджа став відомий шоумен і радіоведучий Слава Дьомін. Всі випуски бекстейджу можна буде подивитися на YouTube-каналі "Голосу країни".
Нагадаємо, Надя Дорофєєв змінила імідж і стала схожа на Тіну Кароль на "Голосі країни".
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