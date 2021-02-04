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"Голос країни 11": на шоу прийде онука Віктора Ющенка (фото)

Сьогодні, 16:40

Дівчина виконає хіт гурту KAZKA

У неділю, 7 лютого, покажуть третій епізод "сліпих прослуховувань" "Голосу країни-11". Раніше ми розповідали, як пройшов другий випуск проєкту.

На сцені проєкту на цей раз спробують свої сили онука експрезидента Віктора Ющенка Доменіка Ющенко і співачка Міла Нітіч, яка вже брала участь в першому сезоні "Голосу країни" 10 років тому, а також – багато інших цікавих учасників.

Доменіка, до слова, заспіває відомий на весь світ хіт групи KAZKA – "Плакала".

"У мене є, з кого брати приклад – це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити внесок в музичну історію країни. Сім років життя моєю мрією був "Голос країни". Я мрію, щоб дідусь побачив мене на сцені "Голосу країни", щоб він мною пишався", – коментує Доменіка свою участь в шоу, повідомляє пресслужба.

Доменіка Ющенко-Гончар, Віктор Ющенко
Доменіка Ющенко-Гончар, Віктор Ющенко
Фото: Facebook, пресслужба

Доменіці Ющенко 19 років, вона – дочка Віталіни Ющенко – дочки Віктора Ющенка від шлюбу зі Світланою Колесник.

Доменіка активно веде свій Instagram-профіль, де публікує фото з повсякденного життя, за яким стежить майже 14 тисяч підписників.

Скріншот: instagram.com/domenika_yushchenko

Раніше ми повідомляли, що Дан Балан повернеться на "Голос країни".

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