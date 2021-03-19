Голлівудський актор Армі Гаммер звинувачений в жорстокому зґвалтуванні
Жертвою виявилася 24-річна дівчина, з якою актор познайомився в соцмережі
Актор Армі Гаммер, з яким раніше розірвало контракт голлівудське агентство, звинувачений в зґвалтуванні. 24-річна потерпіла дівчина заявила, що актор "жорстоко ґвалтував її протягом чотирьох годин". Про це повідомляє видання The Wrap.
На пресконференції адвоката Глорії Олред і жертви насильства на ім'я Еффі стало відомо, що дівчина намагалася втекти від Армі, але він не дозволяв.
"Я думала, що він збирається вбити мене. Потім він пішов, не піклуючись про мій стан. Я була в повному шоці та не могла повірити, що хтось, кого я любила, зробив це зі мною. Я так старалася виправдати його вчинки, що навіть відповідала йому так, що це не відображало моїх справжніх почуттів", – сказала Еффі.
Еффі познайомилася з Армі Гаммером у соцмережі Facebook 2016 року. Тоді їй було 20 років, а Армі був одружений. Їхній роман тривав між 2016 і 2020 роками.
Разом з тим адвокат актора оскаржив звинувачення. Він ідентифікував дівчину як Еффі Ангелова.
"З самого початку містер Гстверджував, що все його стосунки з міс Ангеловою та з будь-яким іншим його сексуальним партнером, якщо на те пішло, були повністю узгоджені й обговорені заздалегідь", – заявив адвокат Гаммера.
Як доказ, адвокат навів переписку Еффі й Армі Гаммера.
"Нещодавно, 18 липня 2020 року, пані Ангелова надіслала повідомлення провокаційного характеру, розповідаючи містеру Гаммеру, що вона хоче, щоб він зробив з нею. Зокрема, в повідомленнях говорилося про бажання жінки стати "власністю" і "піддатися сексуальному насильству", – сказав адвокат актора.
Нагадаємо, що всі ці події відбуваються на тлі секс-скандалу з Армі Гаммером. У січні цього року актора викрили в канібалізмі в страхітливому інтимному листуванні.
Раніше повідомлялося, що після скандалу Армі Гаммер продовжує секс-переписки.
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