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Голлівудський актор Армі Гаммер звинувачений в жорстокому зґвалтуванні

Сьогодні, 11:48

Жертвою виявилася 24-річна дівчина, з якою актор познайомився в соцмережі

Актор Армі Гаммер, з яким раніше розірвало контракт голлівудське агентство, звинувачений в зґвалтуванні. 24-річна потерпіла дівчина заявила, що актор "жорстоко ґвалтував її протягом чотирьох годин". Про це повідомляє видання The Wrap.

На пресконференції адвоката Глорії Олред і жертви насильства на ім'я Еффі стало відомо, що дівчина намагалася втекти від Армі, але він не дозволяв.

Армі Гаммер
Армі Гаммер
Фото: Getty Images

"Я думала, що він збирається вбити мене. Потім він пішов, не піклуючись про мій стан. Я була в повному шоці та не могла повірити, що хтось, кого я любила, зробив це зі мною. Я так старалася виправдати його вчинки, що навіть відповідала йому так, що це не відображало моїх справжніх почуттів", – сказала Еффі.

Скріншот ABC

Еффі познайомилася з Армі Гаммером у соцмережі Facebook 2016 року. Тоді їй було 20 років, а Армі був одружений. Їхній роман тривав між 2016 і 2020 роками.

Разом з тим адвокат актора оскаржив звинувачення. Він ідентифікував дівчину як Еффі Ангелова.

"З самого початку містер Гстверджував, що все його стосунки з міс Ангеловою та з будь-яким іншим його сексуальним партнером, якщо на те пішло, були повністю узгоджені й обговорені заздалегідь", – заявив адвокат Гаммера.

Як доказ, адвокат навів переписку Еффі й Армі Гаммера.

"Нещодавно, 18 липня 2020 року, пані Ангелова надіслала повідомлення провокаційного характеру, розповідаючи містеру Гаммеру, що вона хоче, щоб він зробив з нею. Зокрема, в повідомленнях говорилося про бажання жінки стати "власністю" і "піддатися сексуальному насильству", – сказав адвокат актора.

Нагадаємо, що всі ці події відбуваються на тлі секс-скандалу з Армі Гаммером. У січні цього року актора викрили в канібалізмі в страхітливому інтимному листуванні.

Раніше повідомлялося, що після скандалу Армі Гаммер продовжує секс-переписки.

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