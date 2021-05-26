Go_A про низькі бали від журі на Євробаченні-2021: Оцінки потім змінилися

За підсумками голосування національних експертів у фіналі пісенного конкурсу група Go_A опустилася на дев'яте місце, хоча глядачі віддали їй "срібло"

Солістка групи Go_A Катерина Павленко Фото: Сьогодні

Солістка української групи Go_A, яка підкорила сцену "Євробачення-2021" у Роттердамі, прокоментувала досить низькі бали від професійного журі на цьому пісенному конкурсі.

За підсумками голосування національних експертів Go_A у фіналі опустилася на дев'яте місце. Хоча букмекери ставили колектив на четверте-п'яте місце, а відео їхнього виступу било рекорди переглядів на YouTube.

Ситуацію вирівняли глядачі "Євробачення": вони віддали українським учасникам "срібло".

"Дуже дивно, бо у першому півфіналі журі нас поставило на друге місце, а потім так сталося, щось змінилося у них, напевно, і нас поставили на дев'яте", – заявила солістка Go_A Катерина Павленко у прямому ефірі шоу Твій день.

За словами ведучого програми Тимура Мірошниченка, напевно, хтось захвилювався, що "Євробачення" знову поїде до України.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула заявив, що Go_A могла піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн.

Go_A – український електро-фольк гурт. Представники України на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" із піснею "Шум", що посіла п'яте місце у фіналі. Склад гурту: Катерина Павленко, Тарас Шевченко, Ігор Діденчук та Іван Григоряк.

Музика Go_A поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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