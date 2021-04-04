Гітара, басейн і вайб 60-х: опубліковано архівне відео Джона Леннона
Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі музиканта
Цих кадрів ще ніхто ніколи не бачив. На офіційному YouTube-каналі Джона Леннона, якого вбили 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку, опублікували нове відео з архівів музиканта. На них також є Йоко Оно.
Йдеться про зйомки в передмісті Лондона в 1968 році. Учасник легендарної групи The Beatles грає на акустичній гітарі та розмовляє зі своєю коханою Йоко біля басейну.
Відео випустили з нагоди колекційного перевидання пісень Леннона. Це буде набір з восьми дисків. Серед них – і вперше опубліковані демо-записи музиканта.
40 років тому 25-річний фанат Джона Леннона Марк Чепмен взяв у музиканта автограф, а ввечері цього ж дня вбив його. На Джона Леннона, який повертався з Йоко Оно зі студії звукозапису, біля будинку чекав все той же Чепмен. Він зробив п'ять пострілів в спину музиканта – чотири з них були прямим влученням.
Нагадаємо, що раніше на торги виставили альбом Джона Леннона, який він підписав для свого вбивці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше