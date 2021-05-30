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Girl Power: 10 висловлювань знаменитостей, які підтримують фемінізм

Сьогодні, 16:09

30 травня відзначається Міжнародний день фемінізму

30 травня – Міжнародний день фемінізму або День жіночої емансипації. Це свято було запроваджене на згадку про національну героїню Франції Жанну д'Арк.

У сучасному світі тисячі жінок продовжують відстоювати свої права і боротися проти дискримінації. У добірці Сьогодні Lifeнайвідоміші феміністки серед знаменитостей.

ТОП-10 знаменитостей, які підтримують фемінізм

Емма Вотсон, акторка

Емма Вотсон
Емма Вотсон
Фото: Getty Images

"Боротьба за права жінок занадто часто буває синонімом чоловіконенависництва. Я точно знаю, що так бути не повинно. Фемінізм – це віра в те, що чоловіки і жінки повинні мати рівні права і можливості. Це вчення про політичну, економічну та соціальну рівність статей", – заявила Вотсон у своїй першій промові в ООН.

Зірка фільмів про Гаррі Поттера стала послом доброї волі 2014 року. Вона також запустила кампанію HeForShe, яка закликає чоловіків виступити за рівність статей.

Кіра Найтлі, акторка

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі
Фото: Getty Images

"Я пам'ятаю, що на різних інтерв'ю мене запитували: "Тож що, ви – феміністка?" Так, ніби це жарт і щось, про що не можна говорювати серйозно. Я не хочу заперечувати свою жіночність. Але хотіла б я просто сидіти вдома з дитиною? Ні. З іншого боку, ми повинні мати можливість такого вибору і чоловіки теж", – говорить Найтлі в інтерв'ю.

Майлі Сайрус, співачка

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус
Фото: Getty Images

"Я відчуваю себе феміністкою, тому що говорю жінкам, що не треба нічого боятися", – говорить зірка.

Майлі вже кілька років є активною учасницею і меценаткою багатьох фондів, спрямованих на викорінення дискримінації, допомогу жінкам, які пережили насильство. Сайрус досить часто в інтерв'ю говорить про те, що бажає побачити повноцінне рівноправ'я статей в світі.

Меган Маркл, ексакторка

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Жіноче виборче право – це фемінізм. Фемінізм – це нова справедливість", – сказала Меган Маркл в своїй промові під час офіційного прийому, присвяченого 125-річчю жіночого виборчого права в Новій Зеландії.

Меган Маркл почала боротися за гендерну рівність задовго до того, як стала членом королівської сім'ї, а значить, виявилася однією з найобговорюваніших особистостей сучасності. В одному з інтерв'ю вона розповідала, як в 11 років була настільки розчарована сексистською ТБ-рекламою рідини для миття посуду, що написала листа Гілларі Клінтон. І вона домоглася свого – ролик зняли з ефіру, а слоган замінили.

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Ель Фаннінг, акторка

Ель Фаннінг
Ель Фаннінг
Фото: AFP

Актриса Ель Фаннінг каже, що вибирає тільки "сильні" жіночі ролі:

"У кіно, як і раніше, багато ролей, в яких героїні залежать від головного героя. Нам не обов'язкова любовна лінія, ми цілком можемо бути самостійними. Є так багато фільмів, в яких хлопці одні й просто роблять свою справу. Чому б не знімати таке про жінок".

Мадонна, співачка

Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

Мадонна не тільки виступає за права жінок, а й є противницею "ейджизму", тобто вікової дискримінації. Поп-королева носить сексуальні сукні як заяву про те, що в будь-якому віці жінка має право виглядати так, як їй хочеться.

"У нашому світі немає ніяких правил, якщо ти хлопчик, і сотні правил, якщо ти дівчинка", – заявила одного разу Мадонна.

Наталі Портман, акторка

Наталі Портман
Наталі Портман
Фото: instagram.com/natalieportmanvip

Голлівудська зірка також активно виступає за рівність статей. Наталі вважає, що в шлюбі чоловік і дружина повинні порівну поділити обов'язки: сидіти з дитиною, виконувати хатню роботу.

"Все, що стосується жінки, зокрема, закони смирення і розлучення, я не можу прийняти. Жінка не може сама піти від чоловіка, а якщо він помирає, вона переходить до його брата. Це жахливо", – говорить юдейка Портман про чоловічий шовінізм.

Бейонсе, співачка

Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

Під час одного зі своїх турів Бейонсе виступала на тлі жирного напису "феміністка". В одному з інтерв'ю співачка пояснила своє рішення.

"Я використовувала цей термін в пісні і турі не для пропаганди або щоб оголосити світові, що я феміністка, а щоб прояснити його справжнє значення. Я не зовсім впевнена, що люди знають або розуміють, що таке феміністка, але це дуже просто. Це той, хто вірить в рівні права для чоловіків і жінок. Я не приймаю негативне значення цього слова, чому воно повинно принижувати особу протилежної статі? Якщо ви чоловік, який вважає, що ваша дочка повинна мати ті ж можливості і права, що і ваш син, то ви фемініст. Необхідно, щоб чоловіки і жінки усвідомили, що подвійні стандарти все ще існують в цьому світі, і нам потрібна реальна розмова, щоб ми могли почати щось змінювати", – говорить зірка.

Анджеліна Джолі, акторка

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі
Фото: Getty Images

"Існує глобальна епідемія насильства щодо жінок – як в зонах конфліктів, так і в мирному суспільстві – і вона все ще розглядається як менший злочин і має нижчий пріоритет. Нам потрібна політика довгострокової безпеки, розроблена жінками, орієнтована на жінок, що виконується жінками – не за рахунок чоловіків або замість чоловіків, а разом з чоловіками", – вважає Джолі.

Кеті Перрі, співачка

Кеті Перрі
Кеті Перрі
Фото: instagram.com/katyperry

Кеті чесно зізналася, що не відразу зрозуміла для себе суть фемінізму. Але пізніше виправилася.

"Для мене фемінізм означає любити жінок і дати собі право любити чоловіків. Це право приймати себе. Раніше я думала, що фемінізм – значить "чоловіконенависниця". Але зараз я розумію, що це не так", – сказала в інтерв'ю співачка.

Як виховати сильну і незалежну дівчину, читайте в матеріалі.

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Мадонна шоу-бізнес знаменитості бейонсе Анджеліна Джолі фемінізм Кіра Найтлі феміністки майлі сайрус Емма Уотсон Кеті Перрі День фемінізму
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