Girl Power: 10 висловлювань знаменитостей, які підтримують фемінізм

30 травня відзначається Міжнародний день фемінізму

30 травня – Міжнародний день фемінізму або День жіночої емансипації. Це свято було запроваджене на згадку про національну героїню Франції Жанну д'Арк.

У сучасному світі тисячі жінок продовжують відстоювати свої права і боротися проти дискримінації. У добірці Сьогодні Life – найвідоміші феміністки серед знаменитостей.

ТОП-10 знаменитостей, які підтримують фемінізм

Емма Вотсон, акторка

Емма Вотсон Фото: Getty Images

"Боротьба за права жінок занадто часто буває синонімом чоловіконенависництва. Я точно знаю, що так бути не повинно. Фемінізм – це віра в те, що чоловіки і жінки повинні мати рівні права і можливості. Це вчення про політичну, економічну та соціальну рівність статей", – заявила Вотсон у своїй першій промові в ООН.

Зірка фільмів про Гаррі Поттера стала послом доброї волі 2014 року. Вона також запустила кампанію HeForShe, яка закликає чоловіків виступити за рівність статей.

Кіра Найтлі, акторка

Кіра Найтлі Фото: Getty Images

"Я пам'ятаю, що на різних інтерв'ю мене запитували: "Тож що, ви – феміністка?" Так, ніби це жарт і щось, про що не можна говорювати серйозно. Я не хочу заперечувати свою жіночність. Але хотіла б я просто сидіти вдома з дитиною? Ні. З іншого боку, ми повинні мати можливість такого вибору і чоловіки теж", – говорить Найтлі в інтерв'ю.

Майлі Сайрус, співачка

Майлі Сайрус Фото: Getty Images

"Я відчуваю себе феміністкою, тому що говорю жінкам, що не треба нічого боятися", – говорить зірка.

Майлі вже кілька років є активною учасницею і меценаткою багатьох фондів, спрямованих на викорінення дискримінації, допомогу жінкам, які пережили насильство. Сайрус досить часто в інтерв'ю говорить про те, що бажає побачити повноцінне рівноправ'я статей в світі.

Меган Маркл, ексакторка

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Жіноче виборче право – це фемінізм. Фемінізм – це нова справедливість", – сказала Меган Маркл в своїй промові під час офіційного прийому, присвяченого 125-річчю жіночого виборчого права в Новій Зеландії.

Меган Маркл почала боротися за гендерну рівність задовго до того, як стала членом королівської сім'ї, а значить, виявилася однією з найобговорюваніших особистостей сучасності. В одному з інтерв'ю вона розповідала, як в 11 років була настільки розчарована сексистською ТБ-рекламою рідини для миття посуду, що написала листа Гілларі Клінтон. І вона домоглася свого – ролик зняли з ефіру, а слоган замінили.

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Ель Фаннінг, акторка

Ель Фаннінг Фото: AFP

Актриса Ель Фаннінг каже, що вибирає тільки "сильні" жіночі ролі:

"У кіно, як і раніше, багато ролей, в яких героїні залежать від головного героя. Нам не обов'язкова любовна лінія, ми цілком можемо бути самостійними. Є так багато фільмів, в яких хлопці одні й просто роблять свою справу. Чому б не знімати таке про жінок".

Мадонна, співачка

Мадонна Фото: Getty Images

Мадонна не тільки виступає за права жінок, а й є противницею "ейджизму", тобто вікової дискримінації. Поп-королева носить сексуальні сукні як заяву про те, що в будь-якому віці жінка має право виглядати так, як їй хочеться.

"У нашому світі немає ніяких правил, якщо ти хлопчик, і сотні правил, якщо ти дівчинка", – заявила одного разу Мадонна.

Наталі Портман, акторка

Наталі Портман Фото: instagram.com/natalieportmanvip

Голлівудська зірка також активно виступає за рівність статей. Наталі вважає, що в шлюбі чоловік і дружина повинні порівну поділити обов'язки: сидіти з дитиною, виконувати хатню роботу.

"Все, що стосується жінки, зокрема, закони смирення і розлучення, я не можу прийняти. Жінка не може сама піти від чоловіка, а якщо він помирає, вона переходить до його брата. Це жахливо", – говорить юдейка Портман про чоловічий шовінізм.

Бейонсе, співачка

Бейонсе Фото: Getty Images

Під час одного зі своїх турів Бейонсе виступала на тлі жирного напису "феміністка". В одному з інтерв'ю співачка пояснила своє рішення.

"Я використовувала цей термін в пісні і турі не для пропаганди або щоб оголосити світові, що я феміністка, а щоб прояснити його справжнє значення. Я не зовсім впевнена, що люди знають або розуміють, що таке феміністка, але це дуже просто. Це той, хто вірить в рівні права для чоловіків і жінок. Я не приймаю негативне значення цього слова, чому воно повинно принижувати особу протилежної статі? Якщо ви чоловік, який вважає, що ваша дочка повинна мати ті ж можливості і права, що і ваш син, то ви фемініст. Необхідно, щоб чоловіки і жінки усвідомили, що подвійні стандарти все ще існують в цьому світі, і нам потрібна реальна розмова, щоб ми могли почати щось змінювати", – говорить зірка.

Анджеліна Джолі, акторка

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

"Існує глобальна епідемія насильства щодо жінок – як в зонах конфліктів, так і в мирному суспільстві – і вона все ще розглядається як менший злочин і має нижчий пріоритет. Нам потрібна політика довгострокової безпеки, розроблена жінками, орієнтована на жінок, що виконується жінками – не за рахунок чоловіків або замість чоловіків, а разом з чоловіками", – вважає Джолі.

Кеті Перрі, співачка

Кеті Перрі Фото: instagram.com/katyperry

Кеті чесно зізналася, що не відразу зрозуміла для себе суть фемінізму. Але пізніше виправилася.

"Для мене фемінізм означає любити жінок і дати собі право любити чоловіків. Це право приймати себе. Раніше я думала, що фемінізм – значить "чоловіконенависниця". Але зараз я розумію, що це не так", – сказала в інтерв'ю співачка.

Як виховати сильну і незалежну дівчину, читайте в матеріалі.

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