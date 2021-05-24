Де відбудеться Євробачення-2022 – три головних міста-претендента в Італії

Протягом наступних тижнів будуть опубліковані заявки італійських міст на "Євробачення-2022". Якому місту випаде честь приймати конкурс – буде відомо вже цього літа

Де пройде "Євробачення-2022" Фото: twitter.com/matteoricci

У наступному році "Євробачення" пройде в країні переможця конкурсу цього року – італійського гурту Måneskin. Як виявилося, в Італії вже три міста претендують на проведення конкурсу – Рим, Турин і Пезаро. При цьому, рідним містом артистів є саме Рим.

Як повідомляє wiwibloggs, мери міст вже зробили заяви в Twitter. Однією з перших була, звичайно ж, мер Риму.

"Перемога Måneskin була фантастичною. Рим пишається нашими хлопцями. Наступного року Євробачення прийме Італія. Рим – ідеальна сцена, щоб прийняти виклик", – написала Вірджинія Раггі.

Quella dei #Maneskin è stata una vittoria fantastica. Roma orgogliosa dei suoi ragazzi. L & # 39; anno prossimo l & # 39; Italia ospiterà #EurovisionSongContest 2022. Roma è il palcoscenico perfetto per rilanciare la sfida. pic.twitter.com/EJ4yAIOnQh - Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 23, 2021

Попри те, що столиця Італії здається самим очевидним вибором, мери Турина і Пезаро теж зробили пропозиції.

"Вітаю, Måneskin! Сьогодні ми починаємо роботу над Туринською заявкою", – написала мер Турина, К'яра Аппендіно.

Congratulazioni @thisismaneskin !

Noi, in attesa del bando, iniziamo sin da oggi a lavorare sulla candidatura di Torino! #Eurovision https://t.co/N0vC90bcwK - Chiara Appendino (@c_appendino) May 23, 2021

Мер Пезаро одразу ж розповів всю красу цього маленького, але красивого італійського містечка.

"Наступного року Євробачення проходитиме в Італії. Ми подаємо заявку на проведення Євробачення в Vitrigrifo Arena, одному з найбільших і найкрасивіших місць в країні. Пезаро був названий ЮНЕСКО творчим містом музики. Хто краще нас може провести такий масштабний музичний захід?", – написав мер міста Пезаро Маттео Річчі.

Il prossimo anno @Eurovision in Italia: ci candidiamo ufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e una delle più belle. Pesaro è Città Creativa della Musica @UNESCO . Chi meglio di noi per ospitare il grande evento musicale? @thisismaneskin pic.twitter.com/8R1u18gPDZ - Matteo Ricci (@matteoricci) May 23, 2021

Пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться в травні наступного року. Можливі дати – з 10 по 14 травня.

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