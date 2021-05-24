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Де відбудеться Євробачення-2022 – три головних міста-претендента в Італії

Сьогодні, 16:05

Протягом наступних тижнів будуть опубліковані заявки італійських міст на "Євробачення-2022". Якому місту випаде честь приймати конкурс – буде відомо вже цього літа

Де пройде "Євробачення-2022"
Де пройде "Євробачення-2022"
Фото: twitter.com/matteoricci

У наступному році "Євробачення" пройде в країні переможця конкурсу цього року – італійського гурту Måneskin. Як виявилося, в Італії вже три міста претендують на проведення конкурсу – Рим, Турин і Пезаро. При цьому, рідним містом артистів є саме Рим.

Як повідомляє wiwibloggs, мери міст вже зробили заяви в Twitter. Однією з перших була, звичайно ж, мер Риму.

"Перемога Måneskin була фантастичною. Рим пишається нашими хлопцями. Наступного року Євробачення прийме Італія. Рим – ідеальна сцена, щоб прийняти виклик", – написала Вірджинія Раггі.

Попри те, що столиця Італії здається самим очевидним вибором, мери Турина і Пезаро теж зробили пропозиції.

"Вітаю, Måneskin! Сьогодні ми починаємо роботу над Туринською заявкою", – написала мер Турина, К'яра Аппендіно.

Мер Пезаро одразу ж розповів всю красу цього маленького, але красивого італійського містечка.

"Наступного року Євробачення проходитиме в Італії. Ми подаємо заявку на проведення Євробачення в Vitrigrifo Arena, одному з найбільших і найкрасивіших місць в країні. Пезаро був названий ЮНЕСКО творчим містом музики. Хто краще нас може провести такий масштабний музичний захід?", – написав мер міста Пезаро Маттео Річчі.

Пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться в травні наступного року. Можливі дати – з 10 по 14 травня.

Дивіться найкрутіші меми з "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Італія музика Євробачення Євробачення 2021
Джерело: twitter.com/matteoricci
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