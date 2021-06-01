Галкін потішно відреагував на свій нібито суд з пенсійним фондом: Негарно, Максиме, внески треба платити

З'явилася інформація про те, що нібито пенсійний фонд Росії подав до суду на чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна за те, що той недоплатив чотири тисячі рублів. Телеведучий вирішив особисто прокоментувати цей курйозний скандал

Максим Галкін прокоментував стягнення суду Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведучий і комік Максим Галкін, який раніше назвав улюбленого виконавця своєї дружини Алли Пугачової, вийшов на зв'язок зі своїми підписниками, щоб роз'яснити скандальну ситуацію. Артист спростував свою заборгованість Пенсійному фонду Росії, який нібито звернувся до арбітражного суду Москви і навіть виграв справу проти зірки.

У своєму Instagram-акаунті Максим Галкін опублікував трихвилинне відео, в якому прокоментував неправдиві новини та навіть розповів кумедні ситуації, які трапилися з ним через це.

"Сьогодні зранку телефонують журналісти, телефонують, телефонують, я ж не знаю, чого. Бачу, що телефонують, значить, щось сталося. Я зайшов в інтернет, дивлюся, виявляється я не доплатив пенсійному фонду Росії чотири тисячі рублів (близько 1400 гривень. – Ред.). Ну, тобто всі інші сотні тисяч заплатив, а чотири тисячі не заплатив. І через це ПФР подав на мене в суд і виграв цей суд, і стягнув примусово чотири тисячі рублів", – з усмішкою сказав Макс Галкін.

Зрештою телеведучий сам зателефонував до пенсійного фонду, але там не підтвердили цю інформацію.

"До мене приходить знайомий, який зараз проводить мені світло в саду в парку, осудливо на мене дивиться і каже: "Негарно, Максиме, внески треба платити". А він вже на пенсії. І мені навіть якось незручно стало, що я не підтримую спільну справу, а я навіть не в курсі", – розповів Галкін.

Виявилося, що ці новини поширилися навіть на радіо, звідки й почув про це знайомий Галкіна.

"Безглузда ситуація, сидиш нікого не чіпаєш, платиш внески, а потім так, і бігай тепер по виданнях, доводь з папірцями, що ти все заплатив. Хто тобі тепер повірить?" – сміючись поділився Максим Галкін.

Телеведучий сказав, що засудив би кожне видання, хто таке писав, але зазначив, що не хоче витрачати час на будь-які докази.

Максим Галкін спростував, що пенсійний фонд подав на нього в суд Відео: instagram.com/maxgalkinru

Раніше Алла Пугачова станцювала з Галкіним під пісню Кіркорова.

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