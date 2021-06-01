Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Галкін потішно відреагував на свій нібито суд з пенсійним фондом: Негарно, Максиме, внески треба платити

Сьогодні, 20:30

З'явилася інформація про те, що нібито пенсійний фонд Росії подав до суду на чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна за те, що той недоплатив чотири тисячі рублів. Телеведучий вирішив особисто прокоментувати цей курйозний скандал

Максим Галкін прокоментував стягнення суду
Максим Галкін прокоментував стягнення суду
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведучий і комік Максим Галкін, який раніше назвав улюбленого виконавця своєї дружини Алли Пугачової, вийшов на зв'язок зі своїми підписниками, щоб роз'яснити скандальну ситуацію. Артист спростував свою заборгованість Пенсійному фонду Росії, який нібито звернувся до арбітражного суду Москви і навіть виграв справу проти зірки.

У своєму Instagram-акаунті Максим Галкін опублікував трихвилинне відео, в якому прокоментував неправдиві новини та навіть розповів кумедні ситуації, які трапилися з ним через це.

"Сьогодні зранку телефонують журналісти, телефонують, телефонують, я ж не знаю, чого. Бачу, що телефонують, значить, щось сталося. Я зайшов в інтернет, дивлюся, виявляється я не доплатив пенсійному фонду Росії чотири тисячі рублів (близько 1400 гривень. – Ред.). Ну, тобто всі інші сотні тисяч заплатив, а чотири тисячі не заплатив. І через це ПФР подав на мене в суд і виграв цей суд, і стягнув примусово чотири тисячі рублів", – з усмішкою сказав Макс Галкін.

Зрештою телеведучий сам зателефонував до пенсійного фонду, але там не підтвердили цю інформацію.

"До мене приходить знайомий, який зараз проводить мені світло в саду в парку, осудливо на мене дивиться і каже: "Негарно, Максиме, внески треба платити". А він вже на пенсії. І мені навіть якось незручно стало, що я не підтримую спільну справу, а я навіть не в курсі", – розповів Галкін.

Виявилося, що ці новини поширилися навіть на радіо, звідки й почув про це знайомий Галкіна.

"Безглузда ситуація, сидиш нікого не чіпаєш, платиш внески, а потім так, і бігай тепер по виданнях, доводь з папірцями, що ти все заплатив. Хто тобі тепер повірить?" – сміючись поділився Максим Галкін.

Телеведучий сказав, що засудив би кожне видання, хто таке писав, але зазначив, що не хоче витрачати час на будь-які докази.

Максим Галкін спростував, що пенсійний фонд подав на нього в суд
Відео: instagram.com/maxgalkinru

Раніше Алла Пугачова станцювала з Галкіним під пісню Кіркорова.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
В Україні з 1 червня перерахували пенсії: хто отримає доплати Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво 72-річна Пугачова замилувала Мережу образом принцеси на вечірці дочки
суд Пенсійний фонд Максим Галкін
Реклама

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет

Популярні статті

Сьогодні, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Сьогодні, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Сьогодні, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Сьогодні, 09:30Events

Яскраві листівки з першим днем літа: привітання, проза, вірші і картинки

Сьогодні, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Сьогодні, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

Вчора, 15:46Events

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Вчора, 13:47Зірково

Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"

Вчора, 11:31Смачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

Вчора, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Вчора, 10:53Зірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Вчора, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Вчора, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

30 травняЗдорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

Новини партнерів

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Астрологи назвали три самые несчастные знаки Зодиака
Астрологи назвали три самые несчастные знаки Зодиака
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти