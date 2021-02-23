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Галкін похвалився подарунком Пугачової для сина: "Такий щасливий"

Сьогодні, 13:45

Фото пародист опублікував в Instagram

Алла Пугачова і Максим Галкін часто публікують фото і відео своїх двійнят в соцмережах. Шанувальники пари завжди з нетерпінням чекають нових знімків Гаррі і Лізи. Новий талант дітей Пугачової і Галкіна вже всі оцінили, тепер пародист вирішив в Instagram опублікувати спільне фото з сином і показати, який подарунок хлопчикові піднесли мама і сестра.

Примадонна з дочкою подарували синові сорочку, як у зірковго батька. Максим і Гаррі сфотографувалися на сходах в майже однаковому одязі – кросівки, темні штани, сорочки в чорно-жовту клітинку і жовті куртки.

"Гарику мама з Лізою подарували сорочку, як у тата. Він такий щасливий", – підписав спільний знімок Максим.

Максим Галкін з сином Гаррі
Максим Галкін з сином Гаррі
Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях прихильники оцінили такий подарунок.

"Яка класна ідея!", "Ви приклад справжнього чоловіка для свого сина", "Як же ви схожі", "Які гарні", "Як здорово, коли син хоче бути схожим на тата", – написали фоловери.

Раніше шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на відео з сином.

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