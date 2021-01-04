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Галкін про стосунки з Пугачовою: "Не уявляю своє життя без Алли"

4 січня, 15:01

Шоумен також розповів про побут з Примадонною

Відомий шоумен і гуморист Максим Галкін і знаменита співачка Алла Пугачова недавно відсвяткували річницю весілля. Пара разом вже майже 20 років, дев'ять з яких – в шлюбі. Днями Галкін розповів про секрет щасливих стосунків з Пугачовою.

На думку гумориста, головне в сім'ї – любов, чесність і єдність поглядів.

"Головне – любити і не брехати один одному. Непогано бути однодумцями...Всі знають, що пристрасть проходить швидко. Я вірю, що почуття до людини, любов, однодумність не проходять з роками, тільки міцніють. Ти проростає в людину, і ви як частина одного цілого. Я, наприклад, життя без Алли не уявляю. Більш того, я не пам'ятаю життя своєї душі до того, як вона потрапила в моє поле зору", – розповів Максим в інтерв'ю гендиректору "Муз-ТВ" Арману Давлетярову.

Алла Пугачова і Максим Галкін
Алла Пугачова і Максим Галкін

Також Галкін розповів про побут з Аллою Борисівною. Він зізнався, що в їхньому шикарному особняку співачка, звичайно ж, "з мітлою не бігає, хоч і може". Гуморист також зазначив, що його дружина прекрасно готує.

"Алла – приголомшлива господиня. Коли ми жили в квартирі в Москві, на службі в нас нікого не було. По дому ми робили все самі. У цьому був свій кайф. Але, коли будинок, діти, об'єми – тут без допомоги добрих людей, які готові на нас витрачати своє життя, неможливо", – поділився Галкін.

Раніше Максим Галкін опублікував кумедне фото з дітьми і Аллою Пугачовою.

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