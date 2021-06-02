Ексклюзив

Фронтмен СКАЙ зізнався, що був залежний від алкоголю: Він вбиває наші мрії

Олег Собчук відправляється в тур по Україною на велосипеді. Він зупинятиметься в різних містах країни і влаштовуватиме фан-зустрічі і квартирники

Олег Собчук Фото: instagram.com/sob4uk

Нещодавно принц Гаррі зробив несподіване зізнання про пристрасть до алкоголю, в тепер фронтмен відомого українського гурту СКАЙ Олег Собчук чесно розповів про те, що раніше страждав від алкогольної залежності.

В ексклюзивному інтерв'ю Life Сьогодні Олег зізнався, чи поборов він залежність, як на це реагували його діти і чому він вирішив влаштувати велотур Україною в підтримку здорового способу життя.

За словами Олега, ідея проїхатися по всій Україні на велосипеді виникла у нього давно. Однак перетворити велотур в соціальний проєкт він вирішив лише після початку пандемії COVID-19.

"Пандемія змушує людей сидіти вдома, концентруватися на поганому, депрессувати. І тому я зрозумів, що це треба робити зараз", – ділиться Собчук.

Олег Собчук Фото: пресслужба

Зовсім скоро музикант відправиться в велотур "НЕзалежний" – Олег проїде через всю Україну на велосипеді з метою популяризації здорового способу життя під час пандемії та привернення уваги молоді до проблеми алкогольної і наркотичної залежностей.

До слова, і у самого Олега раніше були проблеми з алкоголем. Вперше про це він розповів у фільмі Анни Міщенко "Не/ дитячі слабкості". Ми поцікавилися у артиста, як він зважився зізнатися в тому, що у нього була подібна проблема.

"Я зважився тоді, коли зрозумів, що у мене дійсно була з цим проблема. Хочу, щоб люди не повторювали ці помилки. Хоч у мене не було рецидиву, просто мені це заважало, і я це відкинув. Я хочу закликати людей не витрачати час даремно, адже життя у нас одне, а алкоголь гальмує і вбиває наші мрії", – каже Олег.

Олег Собчук на велосипеді відправиться в тур Україною Фото: пресслужба

Ми також запитали музиканта, чи знали його діти про пристрасть батька до алкоголю (у Олега двоє дітей – дочка Тетяна та син Арсен).

"Діти в курсі, тому що вони це бачили. І зараз вони більш щасливі і вдячні за те, що їхній тато змінився в ліпшу сторону, більше приділяє часу їм і взагалі став більш веселим, цікавим і активним", – ділиться Собчук.

За словами фронтмена СКАЙ, найкраще на своєму прикладі показувати молодому поколінню, що алкоголь і наркотики – це зло. Тому Олег вирішив пояснити це молоді не словом, а ділом, відправившись у велотур всією країною.

"Не їздити на крутій машині по містах і розповідати, як займатися спортом, а самому показати на власному прикладі, подолавши великі дистанції. Тоді не тільки молодь – будь-яка людина тебе послухає", – впевнений Олег.

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