Фронтмен Rammstein в День захисту дітей випустив кліп з піонерами, кров'ю та Леніним

Нова пісня Тилля Ліндеманна називається "Я ненавиджу дітей", але він не зовсім це має на увазі

Кадри з кліпу Till Lindemann - Ich hasse Kinder Фото: YouTube

У День захисту дітей лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якому приписують роман зі Світланою Лободою, випустив кліп на пісню Ich hasse Kinder. Він може здатися абсолютно жахливим тим, хто не знайомий з творчістю музиканта. Та й назва, що перекладається як "Я ненавиджу дітей" теж є вельми красномовною.

У кліпі, знятому в Москві, де все частіше буває Ліндеманн, показані піонери, символіка СРСР, бюст Леніна, який "плаче" кривавими сльозами, Олександр Ревва, що допитує Тилля, вбивства, Червона площа тощо. Сюжет розгортається в 1989 році.

Тілль Ліндеманн і Олександр Ревва

Кадр з кліпу Ich hasse Kinder

Але історія тут про шкільний буллінг та його наслідки. Героя Ліндеманна в дитинстві часто били однолітки, знущалися над ним і принижували. Жорстокість вплинула на хлопчика, тому вже будучи дорослим він вирішує помститися своїм кривдникам, вбиваючи їх одного за іншим.

Головного героя в дитинстві часто принижували однолітки

Кадр з кліпу Ich hasse Kinder

Не будемо спойлерити кінцівку – подивіться відео самі. До речі, в YouTube, де опубліковано кліп Till Lindemann – Ich hasse Kinder, навіть немає обмеження 18+.

А при чому тут СРСР? У нас немає точної відповіді, та відомо, що Ліндеманн дуже вже любить радянську "естетику", як це називають зараз користувачі соцмереж. Крім того, нещодавно Тілль записав російською пісню "Любимый город", а відео до нього зняв в Ермітажі.

Дивіться сюжет про те, як Тілль Ліндеманн вдарив шанувальника:

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода знялася в кліпі Тилля Ліндеманна Frau und Mann.

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