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Фролова присягнулася здоров'ям дитини, що була твереза під час скандального інтерв'ю з ф*ком

Сьогодні, 17:57

Ведуча прокоментувала відоме відео, після якого до неї у багатьох змінилося ставлення. Скандальний ролик був записаний після прем'єри фільму "Клуб Шортбас"

Василіса Фролова виправдалася за скандальне інтерв'ю 14-річної давності
Василіса Фролова виправдалася за скандальне інтерв'ю 14-річної давності
Фото: скриншот

Василіса Фролова, яка ледь не втратила дитину перед пологами, прокоментувала своє скандальне інтерв'ю 2007 року.

Передісторія

На прем'єрі еротичного фільму Джона Мітчелла "Клуб Шортбас" після перегляду фільму журналісти попросили Василісу описати її враження. На їхнє прохання Василіса відповіла: "У сенсі мокра я, чи ні? Ну, ніби трохи є, показати?"

Журналістка, яка не чекала такої реакції, відповіла: "А можете?" Після цього Фролова засунула руку в джинси, вийняла, потерла пальці і сказала: "Начебто так". Тоді журналістка попросила Василісу показати на камеру палець.

Василіса, недовго думаючи, показала дівчині середній палець: "Цей?" – "Ні, яким перевіряли". Зірка відмовилася, пояснивши, що, мовляв, і так вже було все знято.

Що говорить Василіса

В інтерв'ю Анні Олицькій в її YouTube-програмі "Без комплексів" Василіса зізналася, що була тверезою.

"Це була якась нісенітниця, яка перевернула ставлення до мене", – заявила ведуча.

Тоді Анна попросила уточнити – чи була вона в нетверезому стані.

"Ні, я була за кермом. Я готова присягнутися здоров'ям моєї дитини, що я нічого не пила, не вживала – жодних наркотиків, ні спиртного", – пояснила Фролова.

Василіса Фролова зізналася, що під час скандального інтерв'ю була тверезою
Василіса Фролова зізналася, що під час скандального інтерв'ю була тверезою
Фото: Скріншот з YouTube

Після цього Василіса зазначила, що вона "була під впливом закоханості" і еротичного фільму, який вона подивилася тоді в кінотеатрі.

"Ми подивилися просто порнуху. Це був свого роду еротичний фільм, насправді – розчарування року. Ми дивилися в поважному кінотеатрі з колонами і вензелями якусь фігню", – згадала Василіса.

За словами Фролової, це її засмутило, тому що вранці їй потрібно було вставати на ефір, в кінотеатрі у неї вкрали гаманець з усіма картками і авансом за корпоратив.

"Я думала зовсім про інше. І тут мені ставлять це дурне запитання: "Як вам фільм?" І я, спираючись на весь цей спектр обставин, відповідаю їй (журналістці. – Ред.) по-хамськи, як це окремо виглядає. І я показала їй середній палець – це можна було б уявити так, ніби я щось вживала", – поділилася телеведуча.

З Василісою Фроловою відмовлялися співпрацювати
З Василісою Фроловою відмовлялися співпрацювати
Фото: Скріншот з YouTube

За словами Василіси, після цього випадку роботодавці відмовлялися давати їй роботу, яку, на її думку, могли б довірити їй, "дивлячись на її професійні якості".

"Але вони озиралися на цей випадок, який, ймовірно, мій статус якимось чином похитнув в очах інших. Люди писали дуже образливі речі. Було дуже прикро, тому що я працювала щосили і наркотики – це було взагалі не про мене", – пояснила Фролова.

Раніше Василіса Фролова розкрила подробиці знайомства з батьком свого сина.

Дивіться інтерв'ю Василіси Фролової для програми "Без комплексів":

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