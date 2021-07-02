Фото дня: Єлизавета II приїхала на кінне шоу за кермом Range Rover

Королева Великобританії Єлизавета II, яка довірила Кейт Міддлтон важливу посаду, напередодні повернулася у Віндзор з поїздки до Шотландії. Її Величність відвідала кінне шоу, куди прибула за кермом чорного Range Rover. Поїхала вона теж на авто.
Вчора ввечері 95-річна королева була на Королівському Віндзорському кінному шоу. Її помітили у компанії Пенелопи Нетчбулл, графині Маунтбеттен Бірми, Руперта Понсонбі, лорда де Молі і Люсінди Понсонбі, леді де Молі.
Для заходу бабуся принца Вільяма і принца Гаррі обрала блакитне пальто, в якому днем раніше була на зустрічі в Единбурзькому університеті зміни клімату в Шотландії. Свій образ вона доповнила звичними прикрасами і темними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, що напередодні у Великобританії відбулася церемонія відкриття пам'ятника принцесі Діані, приурочена до 60-річчя від дня її народження.
Першим на церемонію прибув брат покійної принцеси Діани – Чарльз Спенсер. Крім нього, в Затонулому саду також були присутні скульптор Іен Ренк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон, а також сини Діани принц Вільям і принц Гаррі.
Колишній чоловік покійної Діани, батько Вільяма і Гаррі, принц Чарльз раніше виїхав з Лондона. Єлизавета теж не прийшла на церемонію.
Детальніше про відкриття пам'ятника принцесі Діані дивіться в сюжеті:
Раніше ми писали, що принцесу Діану розлютив лист Єлизавети II після скандального інтерв'ю.