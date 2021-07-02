Фото дня: Єлизавета II приїхала на кінне шоу за кермом Range Rover

Її Величність підкорила публіку своєю появо на кінному шоу в Віндзорі. 95-річна королева прибула на захід за кермом авто

Єлизавета II приїхала на кінне шоу за кермом / Фото: Getty Images

Королева Великобританії Єлизавета II, яка довірила Кейт Міддлтон важливу посаду, напередодні повернулася у Віндзор з поїздки до Шотландії. Її Величність відвідала кінне шоу, куди прибула за кермом чорного Range Rover. Поїхала вона теж на авто.

Вчора ввечері 95-річна королева була на Королівському Віндзорському кінному шоу. Її помітили у компанії Пенелопи Нетчбулл, графині Маунтбеттен Бірми, Руперта Понсонбі, лорда де Молі і Люсінди Понсонбі, леді де Молі.

Єлизавета II на кінному шоу в Віндзорі / Фото: Getty Images

Для заходу бабуся принца Вільяма і принца Гаррі обрала блакитне пальто, в якому днем раніше була на зустрічі в Единбурзькому університеті зміни клімату в Шотландії. Свій образ вона доповнила звичними прикрасами і темними сонцезахисними окулярами.

Єлизавета II відвідала кінне шоу у Віндзорі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що напередодні у Великобританії відбулася церемонія відкриття пам'ятника принцесі Діані, приурочена до 60-річчя від дня її народження.

Першим на церемонію прибув брат покійної принцеси Діани – Чарльз Спенсер. Крім нього, в Затонулому саду також були присутні скульптор Іен Ренк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон, а також сини Діани принц Вільям і принц Гаррі.

Колишній чоловік покійної Діани, батько Вільяма і Гаррі, принц Чарльз раніше виїхав з Лондона. Єлизавета теж не прийшла на церемонію.

Детальніше про відкриття пам'ятника принцесі Діані дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що принцесу Діану розлютив лист Єлизавети II після скандального інтерв'ю.