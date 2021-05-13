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Фіналістка Топ-моделі по-українськи була серед голих українок на балконі в Дубаї

Сьогодні, 13:34

Одна з моделей, яка позувала повністю голою на балконі в Дубаї, заявила, що Вікторія Рогальчук також брала участь у скандальній фотосесії

Вікторія Рогальчук
Вікторія Рогальчук
Фото: instagram.com/rohalchuk_viktoriia

Більше місяця минуло з тих пір, як Мережу сколихнуло відео, на якому дюжина оголених українок позує на балконі в Дубаї. Всіх моделей пізніше затримала поліція, дівчата вісім діб провели в СІЗО. Виявилося, що серед них була і фіналістка першого сезону реаліті Топ-модель по-українськи Вікторія Рогальчук.

Про це заявила одна з моделей, що позувала на балконі – Наталія Чуприна. Дівчина поділилася жахливими спогадами з дубайського СІЗО і згадала, що серед затриманих моделей була і Рогальчук.

"До останнього я не розуміла, що нас можуть посадити, тому що нам не говорили про це. Нам сказали, що ми просто дамо свідчення. Я розплакалася, тому що побачила це місце. Ми просто сиділи в коридорі, нас по черзі викликали на допит. Віка Рогальчук була однією з перших. Коли вона вийшла, то сказала: "Здається, на нас складають протокол", – розповіла Наталя в інтерв'ю YouTube-програмі PinCode.

Наталія Чуприна (ліворуч) і Вікторія Рогальчук (праворуч)
Наталія Чуприна (ліворуч) і Вікторія Рогальчук (праворуч)
Фото: YouTube, instagram.com/rohalchuk_viktoriia

Нагадаємо, 3 квітня голі моделі влаштували фотосесію на балконі в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс. Організаторами виявилися американський фінансист українського походження Віталій Гречин і російський підприємець Олексій Концов.

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