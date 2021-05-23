Фінал Євробачення-2021: дивимося відео виступу всіх учасників
У фіналі "Євробачення" за перемогу боролися 26 учасників. Пропонуємо переглянути виступи фіналістів на сцені Ahoy в Роттердамі
У Роттердамі відбувся 65-й ювілейний міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Переможцем цього року стала італійська група Måneskin. Як пройшов фінал ми вже розповідали , а тепер пропонуємо переглянути виступи фіналістів.
Нагадаємо, в цьому році в "Євробаченні-2021" брали участь 39 країн, в гранд-фіналі виступили 26 учасників.
Кіпр Elena Tsagrinou – El Diablo
Албанія Anxhela Peristeri – Karma
Ізраїль Eden Alene – Set Me Free
Бельгія Hooverphonic – The Wrong Place
Росія Manizha – Russian Woman
Мальта Destiny – Je Me Casse
Португалія The Black Mamba – Love Is on My Side
Сербія Hurricane – Loco Loco
Велика Британія James Newman – Embers
Греція Stefania – Last Dance
Швейцарія Gjon's Tears – Tout l’Univers
Ісландія Daði & Gagnamagnið – 10 Years
Іспанія Blas Cantó – Voy a quedarme
Молдова Natalia Gordienko – SUGAR
Німеччина Jendrik – I Don’t Feel Hate
Фінляндія Blind Channel – Dark Side
Болгарія Victoria – Growing Up is Getting Old
Литва The Roop – Discoteque
Україна Go_A – SHUM
Франція Barbara Pravi – Voilà
Азербайджан Efendi – Mata Hari
Норвегія TIX – Fallen Angel
Нідерланди Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Італія Måneskin – Zitti e buoni
Швеція Tusse – Voices
Сан-Марино Senhit – Adrenalina
Раніше ми розповідали, що відомо про гурт Måneskin, який став переможцем "Євробачення-2021". А ще пропонуємо дізнатися, чому все божеволіють від соліста гурту.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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