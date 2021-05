Фінал Євробачення-2021: дивимося відео виступу всіх учасників

У фіналі "Євробачення" за перемогу боролися 26 учасників. Пропонуємо переглянути виступи фіналістів на сцені Ahoy в Роттердамі

Фото: eurovision.tv

У Роттердамі відбувся 65-й ювілейний міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Переможцем цього року стала італійська група Måneskin. Як пройшов фінал ми вже розповідали , а тепер пропонуємо переглянути виступи фіналістів.

Нагадаємо, в цьому році в "Євробаченні-2021" брали участь 39 країн, в гранд-фіналі виступили 26 учасників.

Кіпр Elena Tsagrinou – El Diablo

Албанія Anxhela Peristeri – Karma

Ізраїль Eden Alene – Set Me Free

Бельгія Hooverphonic – The Wrong Place

Росія Manizha – Russian Woman

Мальта Destiny – Je Me Casse

Португалія The Black Mamba – Love Is on My Side

Сербія Hurricane – Loco Loco

Велика Британія James Newman – Embers

Греція Stefania – Last Dance

Швейцарія Gjon's Tears – Tout l’Univers

Ісландія Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Іспанія Blas Cantó – Voy a quedarme

Молдова Natalia Gordienko – SUGAR

Німеччина Jendrik – I Don’t Feel Hate

Фінляндія Blind Channel – Dark Side

Болгарія Victoria – Growing Up is Getting Old

Литва The Roop – Discoteque

Україна Go_A – SHUM

Франція Barbara Pravi – Voilà

Азербайджан Efendi – Mata Hari

Норвегія TIX – Fallen Angel

Нідерланди Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Італія Måneskin – Zitti e buoni

Швеція Tusse – Voices

Сан-Марино Senhit – Adrenalina

Раніше ми розповідали, що відомо про гурт Måneskin, який став переможцем "Євробачення-2021". А ще пропонуємо дізнатися, чому все божеволіють від соліста гурту.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

