Фільм-антиутопія Олега Сенцова "Номери" – прем'єра на телеканалі "Україна"

Світова ж прем'єра фільму відбулася на престижному Берлінському кінофестивалі

19 лютого, до Дня Героїв Небесної Сотні, на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра фільму-антиутопії за п'єсою Олега Сенцова "Номери". Фільмування картини проходило в той час, коли сам Олег Сенцов перебував за ґратами в Росії, тому режисером картини став Ахтем Сеітаблаєв.

Над створенням фільму Олег Сенцов працював, будучи у в’язниці, звідти він написав понад 100 листів творчій команді з детальними вказівками та рекомендаціями щодо акторського складу, сценографії та костюмів та інших аспектів виробництва.

"Зйомки цього фільму стали для мене цікавим досвідом – я працював над ним дистанційно, за допомогою листів, відправлених з в’язниці. Це мій маніфест", – розповів Олег Сенцов.

"Номери" Фото: прес-служба

Фільм, в основу якого покладена однойменна повість Олега Сенцова 2011-го року, розповідає про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити.

Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони.

Кадр з фільму "Номери" Фото: oiff.com.ua

На знімальному майданчику творчий задум Олега Сенцова втілив режисер Ахтем Сеїтаблаєв.

"Для мене фільм "Номери" – своєрідний Ноїв ковчег, тому що окрім жанру, який Олег визначив як антиутопія, для мене це поліфонія жанрів: гротеск, антиутопія, мелодрама і детективу трохи та трагедія. Мені дуже сподобалась п’єса. Вона чимось нагадала мені п’єсу Семюеля Беккета "В очікуванні Годо" і мені тоді чомусь здалося що я точно знаю, що в кожній сцені має бути, що кожен персонаж говорить, що вимагає, про що мріє. Робота над фільмом – це був мій виклик, це була можливість повернутись до першої професії саме театрального режисера і поєднати кіно з театром. Безумовно працювати було складно без можливості розмовляти, обговорювати деталі", – розповів Ахтем Сеїтаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв Фото: прес-служба

Світова прем'єра фільму "Номери" відбулась в рамках програми спеціальних показів Berlinale Special на 70-му Берлінському кінофестивалі в лютому 2020 року. В український широкий прокат фільм вийшов 19 листопада 2020 року.

Прем’єра фільму "Номери" в ефірі телеканалу "Україна" відбудеться 19 лютого, відразу після випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Раніше стало відомо, що в Олега Сенцова народилася дочка.

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