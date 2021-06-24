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Філіп Кіркоров – загроза нацбезпеці України: що артист говорив про це ще в 2015 році

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 червня, 12:21
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Шість років тому Філіп Кіркоров заявив, що буде дуже пишатися, якщо його раптом внесуть до списку осіб, що загрожують національній безпеці України
Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку"
Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Російський співак Філіп Кіркоров днями поповнив список осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. Через це йому може бути відмовлено в праві перетину українського кордону.

Ще в 2015 році в інтерв'ю виданню Super Кіркоров передбачав такий поворот і заявив, що "буде пишатися", якщо його внесуть до чорного списку. Тоді артист виступав в окупованому Криму.

"Три дні поспіль тут, у табор і"Артек", ми з Ігорем Крутим спостерігали, як радіють діти, що приїхали на конкурс. Їхні батьки щасливі. І якщо мене внесуть в якісь списки за те, що я брав участь у дитячому святі, три дня провів у Криму та дарував людям радість, що ж, цим я буду тільки пишатися", – заявив шість років тому артист.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / Фото: Скріншот з YouTube

У міністерстві уточнили, що рішення про внесення Кіркорова в чорний список артистів було прийнято на підставі звернення Служби безпеки України від 11 червня.

"Процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно із чинним законодавством повноваженнями вирішувати, вносити чи не вносити в списки, МКІП не наділене", – наголосили в міністерстві.

Найімовірніше, таке рішення було прийнято на підставі того, що Кіркоров неодноразово відвідував окупований Крим і виступав там на різних концертах. Філіп Кіркоров також не приховує, що сподівається на "відновлення дружніх відносин між Росією та Україною".

В Instagram артист писав, що анексія Криму – це "історична подія". У березні цього року Кіркоров виступив на концерті в столиці РФ, який отримав назву "Дні Криму в Москві".

Раніше ми повідомляли, що Кіркорову подарували його портрет, зібраний з грошей.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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