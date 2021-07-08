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Філіп Кіркоров повідомив про смерть близького друга: Поділяв радості і печалі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
8 липня, 19:24
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Близький друг і колишній директор співака Геннадій Руссу помер від наслідків, викликаних COVID-19. Артист зізнався, що саме Геннадій став першим, хто повірив в нього на самому початку музичної кар'єри
Помер перший директор Філіпа Кіркорова
Помер перший директор Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Російський співак Філіп Кіркоров, який нещодавно відсвяткував день народження сина, повідомив сумну новину – від COVID-19 помер його близький друг і перший директор Геннадій Руссу. Чоловікові було 72 роки.

Ну ось і вcе, ще одна втрата в моєму житті. Не стало тебе, Гена Руссу. Мій перший директор, мій кращий директор. Вірний друг і соратник, який перший повірив в мене. Він був поруч зі мною, коли моє сходження на музичний Олімп тільки починалося. У далекому 1988 році він повірив у довготелесого, часом незграбного, кучерявого хлопчика, який виступає на розігріві у Ігоря Саруханова на перших збірних концертах. Поділяв зі мною радості і печалі, – пише Кіркоров.

Філіп Кіркоров і Геннадій Руссу
Філіп Кіркоров і Геннадій Руссу / Фото: instagram.com/fkirkorov

За словами артиста, Руссу завжди був з ним поруч і підтримував його як в радісні, так і сумні моменти життя.

Скільки ми разом пройшли, пробиваючи цей тернистий шлях, в цій непростій бізнесі, перші гастролі, сімейні свята. Так, саме ти став свідком на моєму весіллі, а після керував і арт-студією "Алла". Мої найщасливіші дні моєї юності, мого особистого життя, ти завжди був зі мною поруч. Як несправедливо! Чому? Чому ти? Чому цей мерзенний COVID-19 забирає один за іншим моїх близьких друзів...Буду молити Бога за упокій твоєї душі, – написав артист.

У коментарях багато хто висловив Кіркорову свої співчуття, серед них: співак Сергій Лазарєв, актриса Олеся Судзіловська, співачка Валерія, композитор Ігор Крутой та інші.

Нагадаємо, від COVID-19 раніше помер режисер Володимир Меньшов.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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