Face зізнався Гордону, що замислюється про переїзд із Росії

Російський репер зізнався, що любить свою країну, та є безліч факторів, які його не влаштовують

Face зізнався, що замислюється про еміграцію з Росії Фото: YouTube

Російський репер Face (Іван Дремін) заявив, що часом думає про переїзд в іншу країну. Про це 24-річний виконавець розповів Дмитру Гордону, який випустив іменні цукерки.

Заради цього інтерв'ю Фейс спеціально приїхав до Києва. У бесіді з Гордоном він говорив про те, що любить свою країну, людей і природу, але в водночас не може цього сказати про державу.

"Я не впевнений, що готовий... Не впевнений, що я став би це радити іншим людям. І не впевнений, що я сам готовий в такому державному устрої, з таким менталітетом народу давати нове життя цій державі. З таким ставленням держави до людей – як би я не впевнений", – висловився репер у відео, опублікованому в YouTube-каналі Дмитра Гордона.

Він додав, що не бачить майбутнього для своїх дітей в Росії, а в СНД зараз немає жодної "досить розвиненої країни".

"Я хочу розвиватися і хочу, щоб мої діти теж сильно розвивалися. В СНД є багато речей – особливо у мене на батьківщині, – які гальмують розвиток. Наприклад, коли ти начебто досить непогано розвинений інтелектуально... але все одно відчуваєш себе затиснутим, тому що знаєш, що твоє слово нічого не варте в країні, – це не дуже класно", – вважає Face.

Іван Дремін народився в 1997 році в Уфі. Після закінчення ліцею вступати до вищого не став. Face зізнається, що був важким підлітком і перебував на обліку в поліції.

Першу пісню він записав у 2015 році, а в 2016 році вийшов трек "Гоша Рубчинський", який приніс хлопцю популярність.

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