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Євробачення-2021 знову відбудеться цього року: що покажуть організатори

Сьогодні, 16:18

Глядачі зможуть знову подивитися виступи учасників, які не пройшли до фіналу "Євробачення". Записи їхніх номерів транслюватимуть в прямому ефірі

"Євровидение-2021" знову покажуть зрителям
"Євровидение-2021" знову покажуть зрителям
Фото: eurovision.tv

Переможець "Євробачення-2021" вже відомий – це Італія. Минулого тижня глядачі, затамувавши подих, спостерігали за виступами учасників і, як з’ясувалося, вони побачать номери артистів знову!

Як йдеться на офіційному сайті "Євробачення", 28 і 29 травня в прямому ефірі відбудуться два онлайн-шоу. Покажуть резервні копії виступів, які учасники записували на той випадок, якщо вони через COVID-19 не зможуть дістатися до Роттердама, де цього року проходив конкурс.

"Євробачення-2021"
"Євробачення-2021"
Фото: eurovision.tv

У п'ятницю, 28 травня, будуть показані записи всіх учасників, які не пройшли до фіналу конкурсу. А 29 травня глядачі зможуть подивитися виступи всіх фіналістів. Трансляції пройдут на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".

"На знак поваги до важкої роботи, яку кожна країна-учасниця виконала при створенні резервної копії виступу Live-on-Tape (в разі, якщо артист не зможе приїхати до Роттердаму), ми створили два спеціальних шоу з цими виступами", – поділилися організатори.

Раніше ми описали всі подробиці фіналу конкурсу "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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