Євген Петросян вперше показав свого сина (фото)

Синові відомого артиста виповнився один рік

У вересні 2020 року Євген Петросян та його 31-річна дружина Тетяна Брухунова стали батьками. У пари народився син, якого назвали Ваганом – на честь батька гумориста. Напередодні хлопчикові виповнився один рік і Петросян з цього приводу показав спільне фото із малюком.

На честь свята знаменитий батько поділився свіжим кадром на своїй сторінці в Instagram.

Євген Петросян із сином Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

На знімку усміхнений Євген Петросян тримає на руках сина, а той тягнеться маленькою ручкою до тата. Артист одягнув для фото чорний оксамитовий костюм, а Вагана вдягли у темний комбінезон.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в грудні 2019 року. У артиста є дочка від першого шлюбу – Вікторина. Всього Петросян був одружений п'ять разів. Зі своєю четвертою дружиною Оленою Степаненко Петросян прожив у шлюбі понад 30 років.

Нагадаємо, що раніше молода дружина Петросяна відповіла на порівняння з Оленою Степаненко.

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