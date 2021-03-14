Євген Петросян вперше показав свого сина (фото)
Синові відомого артиста виповнився один рік
У вересні 2020 року Євген Петросян та його 31-річна дружина Тетяна Брухунова стали батьками. У пари народився син, якого назвали Ваганом – на честь батька гумориста. Напередодні хлопчикові виповнився один рік і Петросян з цього приводу показав спільне фото із малюком.
На честь свята знаменитий батько поділився свіжим кадром на своїй сторінці в Instagram.
На знімку усміхнений Євген Петросян тримає на руках сина, а той тягнеться маленькою ручкою до тата. Артист одягнув для фото чорний оксамитовий костюм, а Вагана вдягли у темний комбінезон.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в грудні 2019 року. У артиста є дочка від першого шлюбу – Вікторина. Всього Петросян був одружений п'ять разів. Зі своєю четвертою дружиною Оленою Степаненко Петросян прожив у шлюбі понад 30 років.
Нагадаємо, що раніше молода дружина Петросяна відповіла на порівняння з Оленою Степаненко.
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