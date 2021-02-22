"Це дівчина?": На "Голосі країни" виступила неординарна ЛГБТ-активістка (відео)

Дівчина розгорнула крісло Тіни Кароль

Пройшов п'ятий випуск шоу "Голос країни 11", де виступили багато яскравих учасників, зокрема й Анна та Ангеліна Завальські з відомого українського гурту "Алібі". Ще однією не менш учасницею, що не менш запам'яталася глядачам, стала музикантка і ЛГБТ-активістка Яна Загоруйко.

Неординарну зовнішність Яни та її таланти оцінила Тіна Кароль, яка єдина з тренерів повернулася до дівчини.

"Я музикант. Люблю і пишу сучасні українські пісні. Дуже хочу, щоб люди їх почули. Часто чую що з моєю зовнішністю я не зможу стати співачкою. Не люблю підбори, прикраси, макіяж. Дуже часто до мене звертаються "молодий чоловіче". Коли показую паспорт в магазині, наприклад, мені кажуть, мовляв, це паспорт моєї сестри", – поділилася Яна.

Багато хто казав дівчині, що з її зовнішністю їй не вдасться стати популярною співачкою. Однак Яна не має наміру змінюватися на догоду суспільству.

"Підтримую ЛГБТ-спільноту. Прийшла на шоу, тому що це проєкт про толерантність. Тут оцінюють тільки голос, а не релігію, зовнішність або орієнтацію", – заявила Яна.

У коментарях під виступом Яни глядачі розділилися на два табори: одні не змогли оцінити вокал дівчини тільки через її неординарну зовнішність, інші ж підтримали Яну в її прагненні ділитися своїм талантом зі світом.

"Це дівчина?", "Думав, що хлопець", "Дівчина схожа на хлопця", "Що? Це дівчина? Я в шоці, що за зачіска? Що за одяг? На вигляд мужик, з хорошим голосом. Ще не прочитала, що Яна", – пишуть в коментарях.

Скріншот: YouTube

Але багато хто також підтримав Яну: "Супер", "Клас", "Гарно співає пісню".

Скріншот: YouTube

Коментарі на YouTube можуть бути різними, як і самі відеоблогери! Нещодавно на YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь" . Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Раніше ми розповідали, як на шоу "Голос країни 11" виступила Надія Мейхер.

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